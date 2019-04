Trak sig efter racistiske jokes: Ikke den, jeg er

Det er kun få dage siden, at DBU offentliggjorde, at de to FCK-fans David E. Bastian Møller og Pelle Elikofer fra fansitet 'Copenhagen Sundays' skulle være frontfigurer for EM2020 som officielle værter på de sociale medier.

Men allerede mandag var de fortid.

Weekenden igennem har der raset en storm på det sociale medier Twitter, hvor udtalelser fra den ene vært, Pelle Elikofer, florede.

Det var i sidste ende hadefulde kommentarer om etniske minoriteter, islam og endda landsholdets målmand Kasper Schmeichel, der satte en stopper for samarbejdet med DBU.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pelle Elikofer, men i stedet har de to tidligere værter givet deres version af affæren på Facebook.

- Vores arbejde kom meget hurtigt til at handle om os som personer, vores klubtilhørsforhold og hvad vi ellers har sagt og skrevet tilbage i tiden. Det var ikke meningen. Det er blevet personligt på en måde, vi ikke bryder os om, så derfor siger vi stop, lyder det i en video, hvor Pelle Elikofer forklarer sit syn på de hadefulde kommentarer:

- Der er nogle, der helt ud af kontekst har fundet nogle gamle ting, jeg har skrevet og fremstiller mig på en måde, jeg ikke kan genkende, og som folk, der kender mig, heller ikke kan genkende. Det er i hvert fald overhovedet ikke repræsentativt for, hvem jeg er. Det er dér, hvor jeg synes, at det ikke var så sjovt længere, siger han uden at uddybe, hvordan kommentarerne helt præcist er blevet taget ud af kontekst.

Kasper Schmeichel fik hård medfart af de ny tidligere værter. Foto: Lars Poulsen

Det er Facebook-kommentarer fra Elikofer, der for alvor satte ramaskriget i gang. Her stod Kasper Schmeichel og islam for skud, mens der også var plads til en racistisk 'joke'.

- Nu hader man bare Schmeichel endnu mere - det lille grimme Brøndby svin! Laver to magiske redninger i slutminutterne i begge kampe mod os og spiller i en klub uden nogen form for ære... møgsviiiiin, skrev Pelle Elikofer om den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, efter at hans engelske klub Leicester havde tabt 5-0 til FC Porto.

- Hvad kalder man en neger der kan multi-taske? En kombi-neger? #sorthumor, skrev Pelle Elikofer ligeledes i oktober 2016.

'Uforeneligt'

På den officielle Twitter-kanal for EM2020 på dansk jord forklarede man tidligere mandag i, at kommentarerne var uforenelige med Euro2020's grundværdier, men søndag var der åbenbart ingen problemer.

Her bakkede man på kontoen EM-slutrunden i hvert fald op omkring værterne. Meldingen blev retweetet af DBU.

Pelle og David er valgt som værter pga. deres passion for fodbold og erfaring med at formidle den. Som alle fodboldfans har P&D en stærk tilknytning til et klubhold, men arbejdet som værter for EURO 2020 handler om noget de brænder for mere end noget andet: et EM på hjemmebane. — copenhageneuro2020 (@copenhageneuro) 14. april 2019

Men blot 24 timer senere var holdningen en helt anden fra DBU.

- Da vi er blevet gjort bekendt med tidligere ytringer fra de to værter, som vi ikke kan stå inden for som organisation, er vi glade for, at deres fodboldhjerter har talt, og de har valgt at trække sig, lød det fra Kenneth Reeh, konstitueret direktør i DBU.

Kommunikationschefen for EM2020 på dansk jord, Linda Gaisie, oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke har ønsket at kommentere yderligere på sagen og henviser til pressemeddelelsen.

