Tredje røde kort efter VAR - på syv runder

ODENSE (Ekstra Bladet): Så lykkedes det for tredje gang Horsens at rende ind i et rødt kort håndteret efter VAR-gennemgang. På syv runder…

Bjarke Jacobsen blev kylet ud i runde et og fem, og søndag var synderen Kjartan Finnbogason, der blev sendt i boksen efter en lille time for en solid stempling på Troels Kløves skinneben helt oppe under knæet.

OB’eren kunne fremvise en solid plamage med tydelige aftryk fra islændingens fodtøj. Det lignede og lød længe som båre og ambulance, men Troels Kløve rejste sig og spillede sig faktisk op i en ret ringe fodboldkamp, der mest lignede en åben slagsudveksling fra skyttegrav til skyttegrav.

- Man kan godt se, hvor den har ramt. Jeg mærker ikke noget i knæet, så heldigvis virker det som om, jeg er sluppet med slaget og skrammerne, siger en lettet Troels Kløve.

Du spillede faktisk bedst bagefter…

- Ha, ja vi spillede ikke en særlig god kamp, og det gjorde jeg heller ikke selv.

Kan man ikke gradbøje det og sige, det faktisk var en ringe kamp?

- Jo, det kan man sagtens.

Det så grimt ud, men Troels Kløve var faktisk i stand til både at rejse sig og spille videre. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kjartan Finnbogason:

- Jeg må acceptere dommerne beslutning, og længere er den ikke.

Har du selv set den på tv?

- Ja, lige for et øjeblik siden.

Hvad tænker du?

- Når jeg ser den tre gange i langsom gengivelse, ser det ikke så godt ud. Men jeg synes, at rødt kort måske er lidt voldsomt især i sådan en kamp. Hvis du viser alle aktioner i langsom gengivelse, kan du få mange ting til at se skidt ud, siger islændingen.

- Jeg er lidt forvirret over, hvornår de kigger på hvad. Jens Jakob Thomasen sparker jo også ud efter Hallur Hansson i første halvleg, hvor de IKKE kigger på det, så hvad er ’clear and obvious’?

Jens Grabski Maae afventer dessinerne fra VAR-vognen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Jonas Dal føler sig også hårdt ramt af de røde VAR-kort:

- Jeg synes jo ikke, det var det, der var meningen. Jeg håbede, det handlede om mål/ikke mål, og det er klart, at når vi nu bliver ramt af det tre gange, så er det hårdt.

OB-træner Jakob Michelsen er helt uenig:

- Den er klokkeklar. Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg så den live. Jeg havde en rigtig god vinkel, og sådan en skal bare give rødt, og når dommeren misser den, så kommer VAR. Det er for at beskytte spillerne, så jeg mener, den er god nok.

