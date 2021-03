Trist Elkjær: En af de største

- Det er jeg fandeme ked af at høre, lyder Preben Elkjærs umiddelbare reaktion, da Ekstra Bladet overbringer ham den triste nyhed om Tommy Troelsens død.

- Han var en af de største. Han har virkelig sat nogle mærker, lyder det fra det ene angriberikon om det andet.

Preben Elkjær stiftede først bekendtskab med ’Fodboldprofessoren’, da han blev udtaget til ungdomslandsholdet.

- Der fik vi et virkelig godt forhold. Han havde en god måde at tackle netop sådan en som mig på, siger han med et lille grin, der munder ud i en anekdote.

- Der går jo en historie om, at vi havde en aftale om, at han lige skulle give mig et praj, før han ville skifte mig ud, så jeg kunne nå at humpe lidt inden. Det er en god historie, men jeg er ikke helt sikker på, at den er rigtig.

De to mødtes igen, da Elkjær efter sin udlandskarriere vendte hjem til Vejle.

- I den periode var vi meget sammen igen, for både han og jeg boede i Jelling. Det var også ham og hans kone, der lærte os at spille golf, hvilket vi har gjort lige siden.

Foto: Ole Steen

Han husker, hvordan Tommy Troelsen medkommenterede den berømte landskamp i Parken, hvor Danmark slog Sovjetunionen med 4-2 med Elkjær og Michael Laudrup som dobbelte målscorere.

- Han lavede jo hele formidlingen af fodbold om på tv, hvor han blev den første i rollen som en ekspertkommentator, der kunne klare tingene. Han vidste meget og var god til at formidle det. Hans baggrund som skolelærer fornægtede sig ikke.

- Privat var han også god til at fortælle og morsom, når han gjorde det, lyder det fra en trist Preben Elkjær.

