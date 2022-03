Trods massiv kritik: DBU lukker billet-skandalen

De klapper endnu i Jysk Musikteater i Silkeborg.

Skåltaler og klapsalver stod nemlig i kø, da dansk fodbold var samlet til det årlige repræsentantskabsmøde.

Rekordoverskud på 85,9 mio. kr., masser af investeringer i dansk fodbold. Glæde og smil over hele linjen. Alt er i sin skønneste orden, hvis man skal tage den genvalgte formand Jesper Møllers ord for gode varer.

For det har aldrig gået bedre i dansk fodbold, skal man forstå på formanden.

Der var ingen modkandidater, så Jesper Møller blev genvalgt for fire år mere som formand for DBU. Foto: Claus Bonnerup.

Men under overfladen lurer et par sager, som viser, at de er gode til at klappe, men enige om alt er de langtfra i den danske fodboldfamilie.

Dommerne blev væk fra mødet, fordi de er utilfredse med samarbejdet med DBU. En ny aftale er ikke på plads. Splittelsen er er også til at føle på hos breddeklubberne, hvor visionen om ét Øst og Vest er dødsdømt efter DBU København har sagt nej til fusionsplanerne.

Og så er der billet-skandalen. Sagen om indkøb af seks Champions League-billetter til finalen i 2016. Jesper Møller bestilte billetterne, de blev trukket i hans løn. Men da han ikke skulle bruge dem, overtog vicedirektør Kenneth Reeh billetterne.

Jesper Møller omtalte billetsagen i sin mundtlige beretning, og nu vil han ikke bruge mere tid på den sag. Foto: Claus Bonnerup.

DBU konterede udgiften som drift, men først efter massiv medieomtale sendte DBU regninger ud til de seks, som havde købt de dyre billetter til 440 euro stykket. Der blev beklaget. Der var sket en fejl.

Den sag omtalte Jesper Møller i sin mundtlige beretning

- Vi har styr på biksen. Det gælder fodbolden, organisationen, vores investeringer og økonomien. Stemningen er rigtig god, indledte Jesper Møller.

- Men der har været nogle sager, og her er det bedre formanden får stryg frem for DBU. Derfor skal vi hele tiden være opmærksom på at gøre tingene bedre.

- Vi går ind for åbenhed og en kritisk presse og må leve med omtalen af billetsagen. Vi prøver at komme videre. For den sag har vi lukket for ét år siden, sagde Jesper Møller til de 140 fremmødte.

Jesper Møller glædede sig over det flotte resultat med et rekordoverskud, men der er også udfordringer at tænke på. Forholdet til dommerne er dårligt og bredden kan ikke enes om en aftale. Foto: Claus Bonnerup.

Forud for mødet var der anonymt rundsendt en e-mail til repræsentantskabet med anklager mod formand Jesper Møller for at dække over møgsagen med købet af de seks billetter. Den havde ellers fået hele armen under overskriften: ’Mandatsvig og mørklægning i DBU’

Men de anonyme folk, der havde rundsendt mailen, var krøbet i flyverskjul og tog ikke ordet på søndagens møde.

Derfor fik Jesper Møller ingen kritiske spørgsmål fra repræsentantskabet til billetsagen.

Efter det andet genvalg som formand stillede han sig op for at forklare sig for medierne.

Jesper Møller, hvorfor vil I ikke lave en uvildig undersøgelse af hele billetsagen?

- Det vil vi ikke, fordi vi mener, at der ikke er behov for at undersøge noget. Den opfattelse har vi haft i ét år. Der er ikke sket noget nyt faktuelt, siden april sidste år.

- Og vi haft en forvaltningsmæssig og juridisk, kritisk revision, der har gennemgået vores regnskab. Sagen er lukket for vores vedkommende. Det har den været i ét år efter vi har taget orienteringen til efterretning.

- Jeg er godt klar over, at det interesserer jer. Men se på vores repræsentantskab. Der er ikke et ønske om noget som helst i den sag. Ingen beder os om at gøre noget.

Jesper Møller og de to næstformænd - Bent Claus og Thomas Christensen. Foto: Claus Bonnerup.

Hvad tænker du om den anonyme mail, der blev sendt rundt for én måned siden, hvor du bliver angrebet?

- Jeg har talt med mange fodboldfolk de seneste dage. Anonyme henvendelser er noget fodboldfolk ikke bryder sig om. Mange har overfor mig reageret på det.

- Vi siger tingene lige ud til hinanden i fodboldens verden. Vi sender ikke anonyme breve.

Du siger, at I har taget billetsagen til efterretning. Hvad mener du med det?

- Den måde direktionen har håndteret sagen og lukket den på.

Hvad tænker du om en række politikere ønsker en undersøgelse af sagen?

- Hvis politikerne har baseret deres holdninger på nogle faktuelle urigtige omstændigheder fra medierne, så er det klart, at de når til det resultat. Hvis politikerne vil os noget, så henvender de sig vel direkte til os.

- Sagen er helt lukket for vores vedkommende. Vi er uenige i den faktuelle gengivelse i sagen, som er fremført i medierne. Og nu vil jeg ikke bruge mere tid på den sag, siger Jesper Møller.