Troels Bech skifter karriere: Stor ændring

Brøndbys tidligere sportsdirektør åbner højskole for erhvervsledere

Troels Bech har haft en lang og broget karriere i dansk fodbold.

Men siden det seneste trænerjob i Esbjerg har Bech søgt andre veje, og nu er Brøndbys tidligere sportsdirektør klar til et større karriereskifte.

Således etablerer han nu Ledelseshøjskolen sammen med sin forretningspartner Jakob Aagaard.

Det skriver Finans torsdag.

Ledelseshøjskolen henvender sig først og fremmest til erhvervsledere, som vil blive præsenteret for en mere 'balanceret og eksistentiel tilgang', end branchen er vant til, lover Troels Bech.

Troels Bech under præsentationen som Brøndbys sportsdirektør i 2015. Foto: Jens Dresling

- Vores erfaring er, at rigtig mange ledere har blikket stift rettet mod opgaven og lægger meget energi og tid i deres arbejde. Men du risikerer simpelthen at brænde ud, hvis du ikke har det ene øje rettet mod dig selv. Så det personlige lederskab står i centrum, forklarer Troels Bech, som på højskolen blandt andet tilbyder foredrag, gåture og oplæg om eksempelvis filosoffen Søren Kierkegaard.

- Vi tror på, at det er godt med mere tid til fordybelse, dannelse og langsommelighed. En gang imellem skal det være langsommeligt, for at det kan være langtidsholdbart, lyder forklaringen på den utraditionelle tilgang.

Idéen til højskoleprojektet kom efter Bechs jordomrejse med familien i kølvandet på hans exit fra Brøndby i 2018.

Her foreslog Jacob Aagaard, der med et udgangspunkt i politiet har arbejdet hos blandt andre Ikea og BP, at parret etablerede en højskole.

De er støttet af et såkaldt 'advisory board' med prominente navne som landstræner Kasper Hjulmand, topchef i Stark Danmark Britta Stenholt og sangeren Michael Falch.

Michael Falch er med i baglandet omkring den nye højskole. Foto: Martin Sylvest

Det første hold kursister begynder til august.

Troels Bech har optrådt som både spiller og træner i Silkeborg og har siden været træner hos blandt andre AC Horsens, FCM, Esbjerg og OB.

I sidstnævnte klub satte Troels Bech rekord, da han ikke færre end tre gange er blevet fyret i den fynske klub.

