Truet af Bille: - Jeg troede, jeg skulle dø

- Han trækker op i t-shirten og hiver en pistol frem. Jeg tror faktisk, at jeg skal dø på det tidspunkt.

Sådan forklarede den cyklist, som Nicki Bille har erkendt at have truet med en luftpistol på Larsbjørnsstræde i indre København, da han fredag formiddag afgav forklaring i Københavns Byret.

Cyklisten forklarede roligt, hvad der skete 22. oktober, da han forsøgte at komme forbi Nicki Bille og to af hans venner på den smalle gade.

- Længere nede i krydset står tre hætteklædte mænd og spærrer for trafikken.

- Jeg kommer kørende på cykel og beder dem på en pæn måde om at trække ind på fortovet, men der er ikke rigtig nogen reaktion. De kigger bare på mig, som om jeg er sindssyg.

- Jeg kører videre, men mærker så et slag bag på min cykel og hører skældsord. Så jeg stopper og står af cyklen. Så er det, jeg får stukket pistolen mod hovedet.

- Han trækker en pistol frem og siger, 'denne her kan måske få dig til at holde kæft', fortalte vidnet tydeligt påvirket om Nicki Billes opførsel den pågældende dag.

Den tidligere fodboldspiller overværede selv vidneforklaringen fra sin plads ved siden af sin forsvarer i retssal 27 i Københavns Byret. Ligesom også både Billes mor og far var blandt de mange tilhørere.

Nicki Bille har erkendt at have truet den pågældende mand, men vidnet og Nicki Bille er ikke enige om, hvor pistolen blev trukket fra. Nicki Bille mener, han trak den fra inderlommen, mens cyklisten er overbevist om, at pistolen blev trukket fra bukselinningen.

Umiddelbart efter ser vidnet, at der kommer en patruljevogn, som han får kaldt hen. Herefter stikker Nicki Bille af og kaster luftpistolen ind under en bil.

Under forklaringen spurgte Nicki Billes forsvarer, Asser Gregersen, særligt ind til, om cyklisten opførte sig aggressivt og optrappede konflikten. Det afviste han konsekvent. Vidnet mener ikke, at der har været nogen konfrontation udover truslen med pistolen.

- Jeg går ikke hen til tre mennesker, hvis jeg vil lave ballade. Hvilket jeg aldrig ville gøre, forklarede han videre.

Anklageren gennemgik efterfølgende detaljer om våbnet, hvor det blandt andet fremgik, at luftpistolen ikke er omfattet af våbenloven.

- Det er et stykke legetøj, har forsvarer Asser Gregersen flere gange sagt.

Nicki Bille har også erkendt at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain, men nægter at have båret pistolen uforsvarligt. Han nægter desuden, at havde slået en dørmand med knytnæve og at have truet en sygeplejerske.

Der forventes at falde dom i sagen senere fredag. Du kan følge Ekstra Bladets livedækning af sagen her.

