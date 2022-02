Tung afsked - bevæget Wind siger farvel til FCK

Det er ikke nemt for Jonas Wind at tage afsked med FC København. I en video siger den nye Wolfsburg-spiller farvel til sin tidligere klub med bævrende stemme

Der kan ikke være nogen tvivl om, at han er bevæget. Følelsesladet.

På transfervinduets sidste dag blev det officielt, at Jonas Wind fortsætter karrieren i tyske Wolfsburg, efter Ekstra Bladet et par dage forinden skrev, at flere klubber havde vist interesse for den stærke nier.

10 år. Det var, hvad det blev til for Wind i FC København. En periode, som har været betydningsfuld. Det vidner snøftene og den bævrende stemme om i en afskedsvideo, som hovedstadsklubben har delt på Twitter.

- Jeg vil så vidt muligt prøve at lave en lille video, men den er sgu svær at lave. Men kæmpe, kæmpe stor tak til alle fans, holdkammerater, trænere. Alle i staben. Alt fra tøjmændene og kokke. Alle i og omkring FCK, som har gjort mig til den spiller, som jeg er i dag. Og den person jeg er, siger han og fortsætter:

- Jeg har været her siden jeg var 12-13 år, og jeg er snart 23, så det er mange år.

Angriberen kom til FCK's talentafdeling i 2012 og tilbragte karrieren der, indtil han i 2018 fik debut på førsteholdet mod Atlético Madrid i Europa League.

Siden har han spillet 114 kampe og bidraget med 46 mål i trøjen med løven på brystet.

I videoen gør Wind det også klart, at han på et tidspunkt nok skal vende tilbage til FCK, og her er stemmen ved at knække.

Jonas Wind viser sin nye trøje frem. Foto: Wolfsburg

Dyrt salg

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger scorer FCK mindst 90 millioner kroner på salget af Jonas Wind.

Oveni ligger flere potentielle bonusser og lurer.

Selvom københavnerne nu er en stor profil fattigere, har klubben været yderst aktiv på markedet, hvad angår tilgange.

Den tidligere darling Nicolai Jørgensen er vendt hjem, og så er Khouma Babacar, Akinkunmi Amoo, Mamoudou Karamoko og Paul Mukairo også kommet til.

