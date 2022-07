Turnering for talenter erstatter fodboldens reserveliga

I et forsøg på at give unge spillere mere tid på grønsværen bliver Reserveligaen skrottet til fordel for en ny turnering kaldet Future Cup.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

I Reserveligaen har superligaklubberne haft mulighed for at give spilletid til dem, der normalt ikke er at finde i startopstillingen, når det virkelig gælder.

Men med Future Cup bliver der lagt op til, at det primært skal være de unge spillere, der skal i aktion, lyder det. Klubberne skal således stille med U21-spillere eller nogen, der er yngre.

Der vil dog være mulighed for at stille op med fem ældre spillere, men kun hvis de ikke har været med i startopstillingen i den seneste superliga- eller 1.-divisionskamp, eller hvis de er på vej tilbage fra en skadespause.

Future Cup vil fremover altid have deltagelse af de 12 superligaklubber, ligesom op til fire andre klubber også kan være med. I 2022/23-sæsonen deltager Sønderjyske, Vejle og Esbjerg også.

Hvert hold spiller seks kampe i løbet af en sæson.