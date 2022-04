Tv-boss forsvarer vært efter kritik

Mette Cornelius er som vært blevet beskyldt for at være for blød i et interview med sportschef Hans Jørgen Haysen, der har en krænkelsessag på samvittigheden. Nu forsvarer tv-stationen hende

Hans Jørgen Haysen satte i Discovery+' fodboldmagasin 'Købmændenes Klub' for første gang ord på den krænkelsessag, der har hængt over hovedet på ham, siden den kom frem i marts 2021.

Han var lige blevet ansat som sportschef i AGF, men tre dage efter blev kontrakten annulleret. Årsagen skyldes en krænkelsessag, fra da han var ansat i SønderjyskE.

Mette Cornelius fik som vært for programmet så lov til at spørge ind til sagen, men hun er siden blevet beskyldt for ikke at gå kritisk nok til Haysen.

Nu er Discoverys sportschef, Søren Klæstrup, så gået ud på Twitter for at forsvare Mette Cornelius og interviewet med Haysen.

'Det er ikke os, der skal brændemærke ham for evigt, fordi han selv sætter en grænse for, hvor meget han ønsker at uddybe omkring personalesagen fra SJE.'

'Vi kunne og kan ikke bestemme, hvordan eller hvor meget Haysen ønsker at fortælle om sin personalesag,' skriver Søren Klæstrup i Twitter-tråden og understreger, at det var et krav for deltagelsen, at de skulle snakke om krænkelsessagen.

Sportschefen er heller ikke i tvivl om, at Mette Cornelius fik stillet de rigtige spørgsmål.

'Vi fik stillet de korrekte spørgsmål og gjorde det ud fra vores journalistiske kompas, der lyder, at vi altid optræder kritisk og fair – ligesom vi husker på, der er to parter i en sag, og der kan være forskellige opfattelser af virkeligheden. Vi vælger aldrig side, heller ikke i denne gang.'

'Vi er tilfredse med slutproduktet og står 100 procent på mål for det – ligesom Mette Cornelius i øvrigt leverede en stærk præstation som interviewer,' skriver Klæstrup som det sidste i sin tråd.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Klæstrup. Han har ikke yderligere kommentarer.