Tv-chef forsvarer voldsomt Zanka-interview

Det trak overskrifter, at seere på Viasats Sport Ultra HD-kanal manadag kunne se et skænderi mellem reporter David Kroner og FC Københavns anførervikar, Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Det beklagede TV3 Sport, men det kastede åbenbart misforståelser af sig, som sportschefen nu opklarer.

Kim Mikkelsen, som han hedder, slår fast, at TV3 Sport ikke beklager selve interviewet.

Det er altså udelukkende det faktum, at man ved en fejl sendte reklamer på TV3 Sport, samtidig med at signalet på Viasat Ultra HD forblev på det direkte tv-signal fra Parken, hvor man altså kunne se og høre Kroner og 'Zanka' skændes efter interviewet.

- Det var en teknisk fejl i vores system. Pausen på V Sport Ultra HD skulle ikke have været med andet indhold end det, der blev vist på TV3 Sport, skriver Mikkelsen blandt andet.

- Hvis nogen tror, at vi har beklaget David Kroners interview eller hans spørgsmål, tager de helt fejl. Vi synes, at David Kroner til fulde levede op til det høje niveau, han normalt har i den slags situationer.

Kim Mikkelsen understreger desuden, at NENT ikke har noget horn i siden på Mathias 'Zanka' Jørgensen, og at man ikke tager på vej over skænderiet, der løb over skærmen, da FCK'eren blev vred, da Kroner sagde at han virkede rystet.

- Lad være med at gætte ind i det. Lad være med at lave sådan noget. Det gider jeg ikke, sagde 'Zanka', som var stærkt utilfreds med Kroner. Episoden ses på TV3 Sport her.

- Du skal da lade være med at stille sådan et åndssvagt spørgsmål, lød det fra FCK-stjernen.

- Jeg kan da ikke gøre andet. Hvad skal jeg gøre?, svarede reporteren, der fik en sidste salut fra 'Zanka', mens begge var på vej væk.

- Ellers så fucking kom og sig undskyld bagefter, når du er fucking faldet ned, lød det.

Highlights: Netop Zanka havde en svær kamp mandag mod Randers FC. Video: Discovery

