TV-ekspert i kæmpe bommert

Ekspertkommentator Peter Graulund poserede fredag på et billede med et AaB-talent. - Det er ikke foreneligt med at være ansat som ekspert hos os, siger Kim Mikkelsen, sportschef hos NENT Group.

Man kan være agent. Man kan også være ekspertkommentator. Men man kan ikke være agent og ekspertkommentator på samme tid.

I hvert fald ikke hos NENT Group. Det har Peter Graulund fundet ud.

Den tidligere AGF'er og nuværende ekspertkommentator har haft en kammeratlig samtale med sin arbejdsgiver, der har bedt Graulund glemme alt om at iføre sig agentkasketten, hvis han vil fortsætte hos dem.

Peter Graulund står opført som registreret fodboldagent på DBU's hjemmeside, og da AaB-talentet Marcus Hannesbo fredag kunne fejre sin første seniorkontrakt med nordjyderne, stod Peter Graulund ved hans side.

Det fremgår af et billede, som AaB-talentet lagde op på sin Instagram-profil.

Men den sammenblanding af TV-ekspert og agent er ikke foreneligt med at være ansat hos NENT Group.

- Peter Graulund skulle aldrig have sagt ja til at hjælpe sin ven Mikkel Beck i dette særlige tilfælde. Det tror jeg godt, at han ved nu. Det var naivt og dumt.

- Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig ikke foreneligt med at være ansat som ekspert hos os, hvis man samtidig laver agentarbejde i Superligaen, siger Kim Mikkelsen, sportschef hos NENT Group.

Kim Mikkelsen forklarer, at Peter Graulund omkring årsskiftet informerede sin arbejdsgiver om, at han han ville tage et agentkursus hos DBU for at få mere indsigt i den verden, ligesom han tidligere har taget et trænerkursus.

- Dengang forsikrede han os om, at det ikke var for at være aktiv agent, at han tog kurset, og det har han forsikret mig om igen i aften.

- Altså at han ikke har været inde omkring nogen handler på noget tidspunkt. Som jeg forstår det, bliver alle, der har taget kurset som agent, registreret på DBU's hjemmeside - uanset om de er aktive agenter eller ej, siger Kim Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Peter Graulund fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke har haft noget at gøre med Marcus Hannesbos AaB-aftale.

- Historien er den, at Mikkel Beck, der er agent for ham, ringede og spurgte, om jeg ville være til stede. Han er fanget i Monaco på grund af coronaen.

- Det kan godt være, at jeg har været dum og naiv ved at stille mig op på et foto, da Marcus Hannesbo lavede sin kontrakt med AaB, men jeg har intet haft at gøre med kontrakten.

- Og jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har en eneste spiller og ikke er aktiv som agent, siger Graulund.

U19-spilleren Marcus Hannesbo, der fik førsteholdsdebut tilbage i foråret i en pokalkamp mod FCK, takker i opslaget Graulund:

'Tak til Peter for lidt støtte, da min agent Mikkel Beck desværre sidder fast i Monaco', skriver han i teksten, der ledsager det nye billede.

