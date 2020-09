TV-ekspert i ny brøler

Da Peter Graulund i fredags optrådte på et foto sammen med AaB-spilleren Marcus Hannesbo i forbindelse med en kontraktunderskrivelse, var det ikke første gang tv-eksperten blev set i en særdeles uheldig dobbeltrolle.

Peter Graulund er ansat som en fremtrædende fodboldekspert hos NENT, der driver TV 3 kanalerne. Men den 44-årige tidligere angriber har også taget agenteksamen, så han i dag er registreret fodboldagent hos DBU.

Læg dertil, at Peter Graulund har meget tætte relationer til den internationale fodboldagent Mikkel Beck, der er agent for netop Marcus Hannesbo.

Aktuelt har Mikkel Beck også lavet agentaftaler med to markante spillere i Superligaen: Lucas Andersen fra AaB og Magnus Kofod Andersen fra FC Nordsjælland.

Peter Graulund er ansat som fodboldekspert hos NENT. Men han er også registreret fodboldagent. Nu har han været i endnu en uheldig dobbeltrolle. Foto: Gregers Tycho.

Deltog i møde

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Peter Graulund har deltaget i et møde hos FC Nordsjælland sammen med Magnus Kofod Andersen og Mikkel Beck, der i disse coronatider deltog via en skypeforbindelse.

Flere af hinanden uafhængige kilder har over for Ekstra Bladet bekræftet, at Peter Graulund deltog i det pågældende møde. Det er dog ikke bekræftet, om det var mødet i forbindelse med, at Mikkel Beck pr. 1. april 2020 officielt blev agent for Magnus Kofod Andersen.

FCN-styrmanden er en af de næste spillere på affyringsrampen hos talentfabrikken i Farum. Og det bliver nu Mikkel Beck, der skal sende ham til en større udenlandsk adresse.

Peter Graulund, der her ses i en kamp for Old Boys landsholdet, er registreret som fodboldagent, men han påstår, han ikke laver agentarbejde. Foto: Anders Brohus.

Jeg laver ikke agentarbejde

- Peter Graulund, har du deltaget i et møde med FCN-spilleren Magnus Kofod Andersen og Mikkel Beck, der deltog via en skypeforbindelse?

- Jeg mødes med mange forskellige mennesker i Superligaen.

- Kan du ikke se, at det virker problematisk, når du er registreret som agent, samtidig med du er ansat som fodboldekspert?

- Jeg laver ikke agentarbejde, jeg laver ikke agentarbejde.

- Jeg forstår, du ikke laver agentarbejde, men hvorfor afmelder du dig så ikke fra DBU's hjemmeside over registrerede fodboldagenter?

- Det er vel en sag mellem mig og min arbejdsgiver. Alle mine chefer er bekendt med, at jeg er registreret fodboldagent. Men jeg har slet ikke været på kurset endnu på grund af coronaen. Agent-kurset er udskudt flere gange.

- Jeg spørger dig lige igen, Peter. Har du deltaget i et møde med Magnus Kofod Andersen og Mikkel Beck?

- Jeg gentager: Jeg mødes med mange forskellige mennesker i Superligaen, siger Peter Graulund og stopper samtalen.

Peter Graulund har en markant stemme, når det handler om Superligaen på TV 3-kanalerne. Men han er samtidig registreret fodboldagent hos DBU. Foto: Claus Bonnerup.

Vil undersøge sagen

Kim Mikkelsen, sportschef hos NENT Group, er meget kortfattet, da Ekstra Bladet taler med ham om den nye episode med Peter Graulund.

- Jeg har ingen kommentarer, før jeg har haft lejlighed til at undersøge sagen, siger Kim Mikkelsen.

Da Ekstra Bladet i sidste uge skrev om Peter Graulund var set på et billede sammen med Marcus Hannesbo i forbindelse med en kontraktunderskrivelse i AaB, var NENT-sportschefen mere åbenmundet:

- Peter Graulund skulle aldrig have sagt ja til at hjælpe sin ven Mikkel Beck i dette særlige tilfælde. Det tror jeg godt, at han ved nu. Det var naivt og dumt.

- Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig ikke er foreneligt med at være ansat som ekspert hos os, hvis man samtidig laver agentarbejde i Superligaen, sagde Kim Mikkelsen, sportschef hos NENT Group.

