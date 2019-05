Tv-kommentator brækkede sin søns arm: - Der er en risiko

Niels Christian Frederiksen formåede at brække sin søns arm, da de to var ude for at træne fodbold

En almindelig fodboldtræning udviklede sig uheldigt for fodboldkommentator Niels Christian Frederiksen og sønnen Laurids Ubaldo (opkaldt efter den argentinske målmands-helt Ubaldo Fillol, red.)

Med et drøn fra tordenstøvlen formåede farmand at brække armen på niårige Ubaldo junior, der stod mellem stængerne.

Heldigvis reddede han bolden.

- Du ved, den der gale far, der bare hakker til kuglen, og han stikker så armen ud og redder bolden. Desværre vrikker den rundt ved håndleddet, siger Niels Christian Frederiksen til Ekstra Bladet om den arm-brækkende oplevelse.

- Hold nu kæft med alt det hyleri, knægt. Kom op og red nogle flere bolde’, tænke jeg lidt. Men jeg kunne godt se, at der nok ikke blev mere fodbold den dag.

Morgenen efter var der en stor bule på Laurids Ubaldos arm, og så gik turen på hospitalet.

- Havde det bare været mig selv, havde jeg nok bare sendt ham i skole og sagt, at han skulle holde op med at jamre.

- Men konen ville det anderledes, så vi kørte til Frederiksberg Hospital i stedet. De viste sig så, at han havde brækket armen og skal have gips på i tre uger, siger han og griner.

Kommentatorens søn må tre uger i gips. Foto: Privat

Se også: Dansk kommentator går viralt: - En gevaldig smutter

Til alles store held er både far og søn ved godt mod efter hændelsen.

- Det er træls, for der er en masse stævner, ikke fordi vi har nogen ambitioner. Han er nemlig ikke særlig god. Men han går meget op i det, så det er synd for ham, at han ikke kan spille.

Hvad tænker du om, at du har brækket din søns arm?

- Jamen, det er da noget lort. Det skal man da ikke, og jeg er da ikke stolt af det. Men vi griner bare af det. Min anden søn brækkede en finger på mig, da jeg stod på mål. Så det går begge veje.

- Der er en risiko, når man står på mål. Jeg spørger ham; hvad er det vigtigste? Det er redninger, svarer han. Hvad er det næstvigtigste? Det er redninger, svarer han.

- Også må man jo tage alle de brækkede fingrer og næser, hvis det er det.

- Men man må sige, at når det er en selv, der sparker så hårdt, at drengen brækker armen, så skal man nok lige vende skruen og tænke over tingene. Så skal man måske ikke mosle lidt på.

Bliver man ikke også lidt stolt af sine egne fodboldevner og over, at man stadigvæk kan?

- Haha, ej det ved jeg ikke. Peter Møller skrev til mig, at alle godt ved, at jeg har en kanon højre fod. Men hvis havde jeg sparket med den, kunne vi lige så godt være kørt direkte til præsten, svarede jeg.

- Jeg må sige til fædre på min egen alder, om at de skal justere farten i det, de laver. Selvom vi alle er blevet tykkere og rundere, kan vi stadigvæk sparke hårdt, lyder det muntert fra TV3-kommentatoren, der senest kommenterede den vanvittige Champions League-semifinale mellem Ajax og Tottenham i Amsterdam onsdag aften.

