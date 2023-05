Tv-stjerner i overskud

Om ét år er det slut. Helt slut med at se Superligaen på Discoverys kanaler.

I hver spillerunde har de vist to kampe, men det stopper, når næste sæson er overstået.

Lige nu peger pilen mod Viaplay og TV 2 som dem, der skal føre Superliga-stafetten videre til tv-seerne.

Udviklingen er ikke overraskende. For billedet har været klart de senere år, hvor specielt fodboldrettighederne har været under stærk afvikling hos den amerikanskejede tv-station.

FC København har oftest været vist på Discoverys kanaler som andetvalg. Fra næste sommer bliver det ikke hos dem man kan høre Thomas Gravesen, Mikkel Bischoff og de andre folk fra Discovery. Foto: Kenneth Meyer.

Først røg Premier League, så smuttede Europa League, så tabte Discovery kampen om fodboldlandsholdet. Og nu mister de Superligaen næste sommer, når de nuværende rettigheder udløber.

Men det betyder også, at en række eksperter og højt profilerede journalister skal finde en ny arbejdsplads, hvis de fortsat vil arbejde med fodbold på øverste hylde.

For det kommer på ingen måder til at ske hos Discovery.

Når Discovery har trukket stikket til Superligaen, kan det i høj grad hænge sammen med, at man røg ud af YouSee-pakkerne i 2020. Det har betydet et stort milliontab og gør det vanskeligt at finansiere købet af dyre rettigheder til Superligaen.

Medarbejderne hos Discovery var, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, slet ikke orienteret om, at tv-stationen droppede at byde på Superligarettighederne, da deadline ramte 10. maj.

Det kunne medarbejderne til gengæld læse hos Ekstra Bladet, da vi bragte historien 15. maj.

Thomas Gravesen trådte til hos Discovery i 2018. Vil han fortsætte med at lave fodbold, skal han senest næste sommer finde sig en ny arbejdsgiver. Foto: Ernst van Norde.

Aftaler udløber næste sommer

Normalt forholder det sig sådan, at eksperter bliver ansat på aftaler, som løber i den tid, man har en given rettighed. Det kan også være aftaler af ét eller to års varighed.

For Thomas Gravesen, Mikkel Bischoff, Lars Jacobsen, Flemming Povlsen og Kevin Stuhr Ellegaard gælder det med stor sandsynlighed, at deres aftaler udløber næste sommer.

Til gengæld er de kommentatorer/journalister, der arbejder hos Discovery, i mange tilfælde ansat på funktionærlignende vilkår.

Flemming Povlsen har siden 2014 været ekspert hos Discovery. I årenes løb har han under slutrunder været udlånt til DR. Nu skal han finde en ny arbejdsplads, hvis han vil fortsætte med at lave fodbold. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Discovery har i dag rettighederne til flere tennisturneringer, blandt andet Australian Open, French Open og US Open.

Samtidig har de sikret sig en række cykelrettigheder. Det gælder flere klassikere samt Giro d’Italia og Vuelta a España eksklusivt. Derudover deler de Tour De France med TV 2, men de har kun ganske få seere til det store franske cykelløb i juli måned.

Brøndbys kampe vises også som andetvalg hos Discovery, der mister Superligarettighederne næste sommer. Mange medarbejdere skal ud at finde et nyt job, hvis de vil fortsætte med at lave fodbold. Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få sportschef Søren Klæstrup i tale.

Hverken hos Viaplay eller på TV 2 ønsker man at kommentere, om man har interesse i at kapre nogle af eksperterne eller journalisterne, der ventes at blive i overskud.

Her er oversigten over de eksperter og kommentatorer/journalister, der kan komme i overskud, når Discovery næste sommer mister rettighederne til Superligaen.

