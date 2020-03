Tvunget hjem til Danmark

I løbet af et hektisk døgn nåede Troels Bech og familien at afblæse jordomrejsen for at vende hjem til Danmark fra Oman og finde et hus, de kan bo i

Familien Bech vidste ikke, hvor længe de ville rejse verden tynd.

Men de vidste, at de ville være væk i 'nogen tid endnu', som Troels Bech siger. Så at han nu står i et tomt hus i den fynske by Strib, var ikke planen.

Det begyndte for nogle dage siden, da statsminister Mette Frederiksen opfordrede alle danskere i udlandet til at komme hjem. Da befandt familien Bech sig i Oman, deres 14. land i løbet af de seneste ni måneders rejse.

I Oman mærkede familien Bech ikke meget til coronavirussens udbredelse, men de lyttede til myndighederne, fordi de, som Troels Bech siger, har større viden om tingene, end vi har.

- Det virker helt bagvendt at tage fra et sted, hvor det fylder betydelig mindre, end man mærker, at det gør i Danmark. Lige der kan man have svært ved at se logikken. Men i de første syv måneder var vi samlet med alle otte børn. I de syv måneder har vi nok fået forstærket fællesskabsfølelsen så meget, at det føltes mere rigtigt at være samlet nu i vanskelige tider, siger Troels Bech til tipsbladet.dk.

- Dels har vi en søn med noget astma, som derfor er mere udsat. Hvis han skulle blive blandt de mange, der bliver påvirket af det, er det rart at være tæt på et sygehus, man kender og kan kommunikere med.

Under normale omstændigheder kan det være besværligt nok at komme fra Oman på Den Arabiske Halvø til Danmark.

I disse tider, hvor flyafgange bliver aflyst til højre og venstre, og lande indfører omfattende restriktioner på rejser, var det endnu sværere for familien Bech.

Familien traf beslutningen om at rejse hjem for et par dage siden. Så bookede de et fly, men dagen efter blev afgangen skubbet nogle dage. Det betød, at de ikke kunne nå deres planlagt mellemlanding i Istanbul. I stedet bookede de en rejse via Qatar.

- Samme aften fik vi en meddelelse om, at det fly, som var blevet aflyst, ikke var det alligevel. Så vi tog chancen og tog med det ikke-aflyste fly til Istanbul, hvor vi kom med et af de meget få fly ud fra byen, fortæller Troels Bech.

- De alternative flybilletter via Qatar, som skulle afgå på fredag, blev så også aflyst, og fra vi landede i vores hus i Danmark klokken 3.30, gik der tre en halv time, så lukkede Oman for al transport ud af landet. Så det har været god timing på alle parametre.

Som om rejsen i sig selv ikke var hektisk nok, skulle Troels Bech og co. i løbet af de 24 timer også finde et sted at bo. Huset solgte de, da de rejste af sted i sommer, og da de ikke havde planlagt at vende hjem, havde de heller ikke en bolig linet op.

Heldigvis havde en ven hørt, at de manglede et sted at bo, og han tilbød dem at leje hans hus i Strib. Det blev så der, familien tilbragte sin første nat. Og stadig befinder sig.

- Noget af den tid, vi gerne ville have haft ekstra i udlandet, skulle også have gået med at forberede lidt bedre at komme hjem igen. Nu blev det meget hovedkulds. Så vi er meget taknemmelige for, at vi overhovedet har kunnet finde et i øvrigt rigtig dejligt sted. Det er sket lige hen over natten, siger Troels Bech og afbryder sig selv et kort øjeblik.

Han vender tilbage med et grin.

- Nille siger her ved siden af mig, at selv om vi gerne ville have fortsat lidt derude, så er det simpelthen så dejlig en optur at kunne hælde vand ud af vandhanen og drikke af det.

Nu er næsten hele familien samlet i Danmark; den ene søn er af de mange, der foreløbig ikke kan komme ud af Filippinerne.

Det oplagte spørgsmål er, hvad fremtiden bringer for manden, der har en trænerfortid i OB, FC Midtjylland, Esbjerg fB og Silkeborg IF, og som var sportsdirektør i Brøndby IF.

- Jeg skal i hvert fald have fundet vores relativt få møbler, vi har tilbage, og sat dem ind i det her hus. Lige nu har vi et rigtig dejligt hus med nogle madrasser på gulvet. Og de der 20 centimeter tøj, vi har, er alt sammen shorts. Så det passer ikke så godt til Danmark i marts, siger Troels Bech.

Det må betegnes som et par kortsigtede målsætninger. På længere sigt står intet mejslet i sten, men nogle tanker har han dog gjort sig.

- Indtil nu arbejder Nille og jeg ud fra en tanke om, at hun har sin kunst, og jeg er begyndt at lave noget podcast, og så finder vi en fællesnævner, der kan gøre, at vi også laver lige så meget fælles, som vi har drømt om de her ni måneders rejse. Det kunne godt være både fælles foredrag og måske andre aktiviteter, der kan tilbydes danskerne. Det kan være, der bliver en bog, siger Bech.

- En rejsebog?

- Nok en, der handler mere om modet og det at turde gå med og sætte sig nye mål. Her tænker jeg ikke kun på, hvad det skal slutte med, men også mål for, hvordan man er. Grundidéen med det her har egentlig været at tage mere udgangspunkt i, hvad vi er, end på, hvad vi skal gøre. Så når vi har fundet ud af, hvad vi er, kan man bedre gøre noget, der passer til, siger Troels Bech.

- Det kan godt være, at det bliver mere fodbold for mig og mere kunst for Nille. Nu må vi se.

