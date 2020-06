Uafgjort afskaffet - her er grunden

Fodboldhistorien har budt på neglebidende og dramatiske afgørelser i straffesparkskonkurrencer. Også for Danmarks vedkommende.

De fleste danske fans husker nok sejren i EM-semifinalen over Holland i 1992 med glæde, mens Preben Elkjærs himmelskud i EM-semifinalen i 1984 eller Nicolai Jørgensens misser mod Kroatien ved VM i 2018 måske stadig kan fremkalde ærgrelse.

Selv de bedste spillere kan bukke under for presset i den tilspidsede situation, som en straffesparkskonkurrence er.

Nu vil Dansk Boldspil-Union (DBU) med et forsøg ruste danske spillere til bedre at kunne håndtere presset.

Fra den kommende sæson vil alle kampe i U17 Ligaen og U17 Divisionen, som ender uafgjort, skulle finde en vinder via straffesparkskonkurrence.

Det meddeler DBU i en pressemeddelelse.

Forbundets talentudviklingschef, Flemming Berg, er blandt idémændene bag initiativet. Han siger:

- Disciplinen straffesparkskonkurrence og straffesparket i almindelighed er omgivet af spænding og dramatik. Derfor er det så kompliceret at træne under ikke konkurrencelignende forhold.

- Med dette spændende og banebrydende tiltag får vi mulighed for at uddanne de danske U17-spillere i evnen til at sparke et straffespark.

Hvor uafgjort normalt resulterer i et point til hvert af holdene, så vil det nye tiltag betyde, at vinderen af straffesparkskonkurrencen får to point, som man også kender det fra ishockey med straffeslagskonkurrence.

Efter den kommende sæson vil DBU vurdere data, der indsamles fra forsøget for at overveje, om det skal fortsætte og eventuelt rulles ud til flere ungdomsrækker.

I sidste ende er målet, at det skal smitte af på højeste plan for dansk fodbold.

- Elitefodbold og konkurrencesport handler om at opsøge de små procenter, og vi vil være de dygtigste til at mestre straffesparket, siger Flemming Berg.