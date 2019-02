Udeblev som vidne i voldtægtssag: Ville hellere spille kamp

FC Fredericias færøerske midterforsvarsspiller Sonni Nattestad, der tidligere i karrieren har været forbi danske klubber som FC Midtjylland, Vejle og AC Horsens, spiller nu en uheldig rolle i en ganske alvorlig retssag.



Retssagen handler om, at den forhenværende Molde-spiller Babacarr Sarr er blevet anklaget for voldtægt, og i den forbindelse har Nattestad været indkaldt som et såkaldt nøglevidne. Problemet er bare, at Nattestad ikke mødte op.



I stedet valgte han at spille en træningskamp for Fredericia mod 2. divisionsklubben Middelfart. Det skriver det norske medie Josimar.



Derfor er sagen udsat på ubestemt tid, og det kommer efter, at Nattestad i forbindelse med udeblivelsen fra retssagen havde fortalt, at han hellere ville spille kampen mod Middelfart end at møde op i retten.



I FC Fredericia svarer man tilbage, at Sonni Nattestad har informeret dem om sagen, men at der ikke er yderligere kommentarer til det, melder det føromtalte norske medie.



Nægter Nattestad fortsat at møde op som vidne, kan det ende med, at han bliver pågrebet af politiet, da der er mødepligt.



