Udelukker ikke historisk dansk situation

Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, erkender, at man ikke kan udelukke et historisk scenarium, hvor reglerne for afviklingen af ligaerne må afviges i denne sæson

Dansk fodbold er suspenderet på ubestemt tid.

Udbruddet og spredningen af coronavirus har sparket Superligaen og landets øvrige rækker til hjørne.

Lige nu er alle i venteposition, og ingen ved, hvornår bolden kommer til at rulle igen.

Spørgsmålene er mange, svarene er svære at give.

Men ikke desto mindre forsøger Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, at gøre sit for at ridse linjerne op for Ekstra Bladets læsere, der flittigt spurgte ham i en chat. For hvordan er spillereglerne egentlig i denne situation.

Plan A

- Hvem bliver mester, hvem rykker ned, og hvad er planen i det hele taget?

- Vi arbejder ud fra en plan A om, at alle kampe skal spilles. Når vi kommer i gang, vil vi hellere bryde en praksis (fx at klubber skal spille kampe tirsdag og torsdag i den samme uge) end vi vil bryde vores regler (fx justere antal af kampe i turneringen).

- Vi kan ikke udelukke en situation, hvor vi skal gøre andet, end hvad reglerne foreskriver, men vi vil ikke kommentere, hvad evt. interne nødplaner indeholder.

- Gør vi det, kan det hurtigt tolkes derhen, at fodbolden er vigtigere end personer, der dør eller ligger på intensiv afdelinger - det er fodbolden ikke, svarer Peter Ebbesen, Divisionsforeningens turneringschef.

Aflysning?

- Men er der en reel chance for, at denne superligasæson bliver helt aflyst?

- Vi prøver i denne situation at fokusere på det, der er sket, og det, vi kan kontrollere. Det hele afhænger af, hvornår vi kommer i gang igen - derfra vil vi gøre alt for, at alle kampe kan spilles.

- Så længe det er Plan A, vil vi ikke kommentere, hvad andre scenarier måtte bringe.

- Hvornår er sidste deadline så for, hvornår der skal findes en løsning?

- Vi kan ikke sige, hvornår der senest skal træffes en afgørelse, når vi ikke ved, hvornår vi kommer i gang igen. Det, vi kan sige, er, at udsættelsen af EURO 2020 giver os mulighed for at spille til ca. 30. juni, så det er vores og andre ligaers råderum, forklarer Peter Ebbesen.

Usikkerhed og uvished

- Hvordan er stemningen i klubberne?

- Jeg tror, at vi alle er præget af usikkerhed og uvished - også klubberne. Men der er stor opbakning til, at der skal gøres alt, hvad gøres kan, for at få spillet alle kampe i turneringerne.

- Der har været meget snak om klubbernes økonomi. Stiller det nogle af klubberne på randen af konkurs, hvis de må undvære tv-pengene?

- Klubbernes økonomi er under pres lige nu, da de ingen kampindtægter har, men stadig har faste lønforpligtelser. I den forbindelse er tv-penge en vigtig indtægtskilde, og vi er glade for det gode samarbejde vi har med vores tv-samarbejdspartnere.

- Vi kender ingen konklusioner, som modsiger, at vores gensidige aftaler overholdes, siger Peter Ebbesen.

