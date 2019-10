Uenig i kokain-dom: 'Social drugs' straffes for hårdt

Den danske offensivspiller Ken Ilsø har indstillet sin karriere, efter han fik en dom på to års udelukkelse. Udelukkelsen kommer, fordi Ilsø i januar testede positiv for kokainbrug.

32-årige Ken Ilsø udtalte sig om dommen til Spillerforeningen, og her fortæller Spillerforeningens direktør, Mads Øland, også, hvordan han ser på sagen.

Artiklen fortsætter under billedet...

To års udelukkelse er en hård straf, mener Mads Øland. Foto: Jonas Olufson.

Han er nemlig uenig i straffens længde, fordi der i dommen lægges vægt på, at Ken Ilsø ikke har taget stoffet for at forbedre sin præstation. Alligevel har han altså fået en lang udelukkelse på to år.

- Vi er selvfølgelig glade for, at ASADA - med rette - har vurderet, at Ken ikke har forsøgt at forbedre sin præstation på banen eller på anden måde at snyde nogen. Det er jo slet ikke dét, den her sag handler om. Det er ASADA gudskelov også kommet frem til, og det har de lagt vægt på i kendelsen. Det er, trods alt, positivt, siger Mads Øland til Spillerforeningens hjemmeside og forklarer:

- Når det er sagt, er to års udelukkelse en hård straf. Vi har i årevis argumenteret for, at spor af benzoylecgonin og andre 'social drugs' bliver straffet for hårdt. Fordi denne form for brug af 'social drugs' ikke handler om at snyde i sin sport og dope sig til et bedre resultat. Derfor vil vi gerne hjælpe personen og ikke kun straffe.

- Det er sund fornuft og medmenneskelighed overfor både fodboldspillere og alle andre mennesker. Det må de også have vurderet i WADA, der netop nu er ved at udforme en ny klassificering på området, der betyder, at den slags stoffer straffes væsentligt mildere, når de beviseligt ikke tages med henblik på at forbedre en sportslig præstation. Det er en tiltrængt ændring, som vi på spillersiden hilser velkommen.

- Hvis de foreslåede ændringer bliver accepteret af WADA i november, vil straffen for en overtrædelse af denne karakter maksimalt give tre måneders karantæne. Det understreger, at Kens overtrædelse har en uforholdsmæssige stor indvirkning på hans liv.

Ken Ilsø spillede senest i Adelaide United, og han nåede at komme godt rundt i Asien at spille, inden han altså blev udelukket.

