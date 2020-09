Uhyggeligt kollaps: Fodbold blev ligegyldigt

En fodboldspiller slap med skrækken, efter at han fredag aften faldt om under en kamp i Sjællandsserien

Fredagens kamp i Sjællandsserien mellem Herstedøster IC og Albertslund IF blev aldrig spillet færdig.

Midtvejs i anden halvleg blev fodbold pludselig fuldstændig ligegyldigt. Der handlede det i stedet om liv eller død.

En Albertslund-spiller fremstod groggy efter en duel, og på sidelinjen forsøgte cheftræner Adolfo Rodriguez og hans assistent Rasmus Bjørn at råbe aktøren op. De vil vide, om han havde det ok.

Diego råbte, at han havde det fint.

Det skulle vise sig at være helt fokert.

- Der går omkring 30 sekunder. Så falder han forover. Han er på vej tilbage for at dække op efter en dødbold, og så siger det bare slam.

Ordene kommer fra Rasmus Bjørn. Assistenttræneren er stadig dybt påvirket, efter at han fredag aften instinktivt kastede sig ud i en dramatisk redningskation.

- Flere spillere får vendt Diego om og signalerer, at der er brug for assistance. Cheftræneren og jeg spurter ind på banen. Jeg får lagt ham i et stabilt sideleje, stikker hånden ind i munden på ham og griber fat om tungen. Han får krampeanfald og gumler løs på mine fingre, fortæller Bjørn.

Cheftræner Adolfo har på det tidspunkt trukket sig lidt væk. Han er helt grådkvalt og voldsomt påvirket.

Spilleren på græsset er hans egen søn.

- Han kan se, at den er gal og går i panik, fortæller asisstenten.

Heldigvis handles der hurtigt. Prompte kontaktes alarmcentralen, og der bliver sendt bud efter en ambulance. Den lægelige assistance kommer med al hast til undsætning.

- Da de ankommer, får vi igen vendt ham om, og jeg får besked på, at jeg kan tage min hånd ud. Derefter trækker jeg mig. Diego er stadig besvimet, men kommer kort efter til sig selv.

- Adrenalinen har pumpet løs i mig. Det er mange år siden, at jeg har grædt. Men det gør jeg her, siger Bjørn.

Han kunne senere på aftenen ånde lettet op. Fra hospitalet kom der hurtigt gode meldinger. Diego sendte en opløftende hilsen til resten af holdet.

Albertslund-spilleren havde ikke pådraget sig nogen form for brud på ryg eller bryst, og i løbet af natten blev han udskrevet efter gennemgående undersøgelser og en CT-scanning.

Rasmus Bjørn har været i kontakt med Diego lørdag, og spilleren fortæller, at han er ved god mod trods den chokerende episode.

Ekstra Bladet er bekendt med Diegos fulde identitet, men spilleren ønsker kun at optræde ved fornavn i artiklen.

