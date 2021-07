Under pres: Danmark drattet langt tilbage

Det bliver svært for dansk fodbold at beholde fem pladser i europæisk fodbold. Den gyldne 2016/17-sæson er forsvundet fra regnskabet, og Danmark er faldet syv pladser tilbage på UEFA's koefficientliste

Dansk klubfodbold er drattet langt tilbage på den europæiske rangliste.

Faktisk står det så skidt til, at Danmark i skrivende stund ligger efter Norge ...

Der er derfor pres på de fem klubber, som i denne sæson repræsenterer Danmark i Europa.

For der skal masser af point på kontoen i denne sæson, hvis dansk fodbold skal bevare pladsen i det fine europæiske selskab.

Danmark sluttede sidste sæson som nummer 14 i Europa, så også i sæsonen 2022/23 sender Superligaen fem hold ud i Europa - heraf to til Champions League-kvalen.

Problemet er, at Danmark nu har sagt farvel til den fine 2016/17-sæson, der bidrog med hele 8,500 point til den danske koefficient.

Med den ude af regnskabet indleder dansk fodbold denne sæson på en 21. plads og skal overhale seks lande for at komme i top 15.

Det er ved 15.-pladsen, at den vigtige streg slås, og der er en verden til forskel på at være nummer 15 og 16 i Europa.

Det land, der ligger nummer 15, får fem hold med i Europa.

De to øverste er med i Champions League-kvalifikationen, pokalvinderen er med i kvalifikationen til Europa League, mens de to sidste hold skal forsøge at kvalificere sig til gruppespillet i Europa Conference League.

For nummer 16 er billedet markant anderledes.

Kun mesteren er med i Champions League-kvalifikationen, mens pokalvinderen og nummer to og tre starter i kvalifikationen til Europa Conference League.

Danmark er 2,550 koefficientpoint efter Schweiz, der lige nu indtager 15. pladsen.

Det lyder måske ikke af meget, men det er det!

Der skal en overordentlig god dansk sæson til for at komme blandt de 15 bedste.

FC Midtjylland var i sidste sæson i Champions League. De hentede som det eneste danske hold pænt med point til den europæiske koefficientliste. Foto: Jens Dresling

2,550 point svarer i runde tal til seks sejre og en uafgjort i gruppespillet. Det er, hvad Danmark skal hente i forhold til Schweiz.

Det er ikke videre sandsynligt, men heller ikke helt umuligt.

For i den kommende sæson vil som minimum både Brøndby og Randers FC få seks kampe i et europæisk gruppespil til at samle point til dansk fodbold.

For at komme i top 15 kræver det som tommelfingerregel, at man i hvert fald laver 5,500 point i snit per sæson, men det har Danmark ikke formået i de seneste år.

Sidste sæson blev det blot til 4,125 point til ranglisten, der tæller de pointene fra de fem seneste sæsoner.

Seneste rigtig gode sæson var 2016/17, men den glider desværre ud af regnskabet nu, og derfor er dansk fodbold gevaldigt under pres.