Væsentlig detalje: Fanget på den anden side af jorden

Bernio Enzo Verhagen skal tilbage i retten, hvor han er tiltalt for en række alvorlige forbrydelser. Hovedvidnet i sagen er dog forhindret i at deltage fysisk, da hun sidder fast i Chile grundet corona-situationen

Retten i Viborg har på grund af corona kun et nødberedskab, og på trods af, at hovedvidnet, den forurettede eks-kæreste Nayaret Muci af samme grund er fanget i hjemlandet Chile, kommer den falske fodboldspiller Bernio Enzo Verhagen langt om længe for retten.

I første omgang er han tiltalt for vold, voldtægt, røveri, flugt fra politiet m.m.

Det er i følge anklageren Katrine Melgaard ikke sikkert, at retten kan komme igennem det hele, fordi eks-kæresten på grund af coronakrisen ikke kan flyve til Danmark for at vidne, så retten skal tage stilling til, om det kan klares med en videoafhøring.

- Vi går i gang, og så må vi se hvor langt vi kan nå, lyder meldingen fra anklageren.

Først når de alvorligste af de mange af sagerne mod den 25-årige hollandskfødte fodboldsvindler er blevet behanddlet af retten, vil 'bedrageriet' overfor Viborg FF komme for en dommer.

Coronakrisen har allerede været med til at trække sagen i langdrag, og hvis ikke Retten i Viborg havde åbnet en sprække, kunne sagen være trukket endnu længere ud, da Retten i Viborg for at forhindre smitte af Coronavirus - som øvrige offentlige myndigheder - frem til 10. maj kun har et nødberedskab.

Bernio Enzo Verhagen blev sat bag tremmer tilbage i slutningen af november efter tumult med kæresten i en kiosk i Viborg.

Da han nogle uger siden skulle i retten i Holstebro til en såkaldt fristforlængelse, stak han af, men blev fundet næste morgen kl. 4.00 i en kælderrum i Holstebro.

Ved en senere fristforlængelse i februar valgte 'fodboldspillerens' forsvarer, Lars Thousig at klage til Landsretten, fordi der i følge ham ikke findes beviser nok.

I følge retslisten drejer sagen sig om vold, voldtægt m.m. i tidsrummet fra 22. oktober til 16. december, hvor Bernio Enzo Verhagen og eks-kæresten dels boede på Palads Hotel i Viborg og i en lejlighed.

Forinden havde den 25-årige hollænder med falske underskrifter fået en kontrakt med Viborg FF, som øjnede en økonomisk gevinst, da Bernio Enzo Verhagen med falske underskrifter fabrikeret af kæresten kunne fremvise 'en forhåndskontrakt' med en kinesisk klub.

For at gøre det hele mere sandfærdigt, brugte den falske fodboldspiller agenten Mo Sinouhs navn. Sidstnævnte er herhjemme kendt for at være agent for Danmarks dyreste, Joachim Andersen og Daniel Wass.

Efter tre uger valgte Viborg FF at ophæve kontrakten, fordi hollænderen kort og godt var for dårlig en spiller. Den udmelding påvirkede ikke Bernio Enzo Verhagen, som frejdigt påstod, at han allerede havde en kontrakt med en anden dansk 1. divisionsklub.

Det sidste er aldrig blevet bekræftet.

