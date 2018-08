Van der Vaart afslører stjerne-konflikt: - Kom og troede, han skulle være den bedste

Hvad gør en klub, når de to største stjerner bare ikke kan enes?

Den sælger den stjerne, som de tror mindst på, og håber det viser sig at være den rigtige beslutning.

Det dilemma stod den hollandske storklub Ajax i omkring årtusindeskiftet, da datidens store stjerner, Rafael van der Vaart og Zlatan Ibrahimovic, mildt sagt ikke var på postkort.

Her omtrent 15 år senere tager hollænder og nuværende Esbjerg-spiller, van der Vaart, bladet for munden og beretter om årsagen til polemikken. Det skriver Aftonbladet.

- Zlatan var misundelig på mig, fortæller han til Goal.

- På det tidspunkt var vi begge unge, og jeg var den bedste spiller i Ajax. Men Zlatan kom til og troede, at han skulle være den bedste på holdet, fortsætter han.

Nødvendig adskillelse

De to - på den tid - megastjerner spillede sammen fra 2001 til 2004, og det var altså en tid, som var præget af adskillige intriger og infights.

For at hælde benzin på bålet valgte Zlatan tilbage i en landskamp i 2003 at skade van der Vaart. Svenskeren hævdede efter, at det var helt med vilje.

Artiklen fortsætter under billedet..



Rafael van der Vaart tørner i dag ud for Esbjerg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Episoden bidrog ikke ligefrem til en bedre stemning imellem de to, og forfatter David Winner beskrev da også i sin bog 'Brilliant Orange' situationen i traditionsklubben.

- Det var et problem i omklædningsrummet, at van der Vaart og Ibrahimovic sloges konstant. De kunne ikke engang stå ved siden af hinanden, skrev han.

Noget måtte der gøres, og daværende direktør i Ajax, Louis van Gaal, valgte at drage konsekvensen af uvenskabet. Der blev satset på van der Vaart, og Zlatan måtte således en tur til Torino og Juventus.

Når de to spilleres karrierer sammenlignes, vil mange måske sætte spørgsmålstegn ved, om beslutningen - set ud fra et sportsligt perspektiv - var den rigtige.

I dag har situationen dog ændret sig. Det understreger van der Vaart til avisen.

- Jeg er sikker på, at der ikke vil være et problem, hvis vi mødes i dag. Jeg lavede fejl. Han lavede fejl. I sidste ende var vi to unge spillere, som gjorde alt for at nå til tops, afslutter hollænderen.

De tidligere kamphaner har begge haft glorværdige karrierer, hvor en stor del af verdens absolutte topklubber har haft fornøjelsen af de tos boldkundskaber.

