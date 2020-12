'Ved hvem, der stak mig i ryggen'

Chokbølgerne fra FC Københavns fyring af Ståle Solbakken har endnu ikke fortaget sig fuldstændig.

Godt nok er københavnerne igen begyndt at vinde fodboldkampe under Jess Thorups ledelse, mens Solbakken er nyudnævnt norsk landstræner.

Men selv om sidstnævnte allerede i den grad har været ude med riven efter sin tidligere spiller William Kvist, der nu er midlertidig sportslig leder og klubbens ansigt udadtil, så er nordmanden tilsyneladende ikke færdig med at tale om sin afsked med FCK.

Det kom frem i den norske podcast TV2 B-laget, hvor Ståle Solbakken blandt andet bliver spurgt, om han kan afholde sig fra at tænke på, hvem der 'stak ham i ryggen', da han måtte vinke farvel til det, han har beskrevet som et 'livsværk'.

- Jeg ved vel hvem. Det har jeg et ganske godt billede af – hvem der har truffet de afgørelser. Det lever jeg fint med. Det er ikke noget problem for mig, siger Ståle Solbakken i podcasten.

- Problemet er, at man har arbejdet dag og nat med et projekt i så lang tid, og så var der ikke rum til et halvt år mere. Det var trods alt sølv og en kvartfinale i Europa League med et skandinavisk hold, forklarer den skuffede nordmand.

- Jeg mener, at han er placeret i en rolle, som han ikke har forudsætninger for at klare eller forstår, hvad går ud på. Det er synd for William, lød det nådesløst fra Ståle Solbakken om FCK's midlertidige sportslige leder, der her ses med sit nye varemærke, papkruset. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi havde åbnet sæsonen lidt dårligt, men der er gode forklaringer på det, understreger Ståle Solbakken, der fortæller, at han netop var trådt ud fra bruseren, da FCK's bestyresesformand, Bo Rygaard, ringede med den skæbnesvangre besked.

- Jeg var ikke i nærheden af at lugte, at den skulle komme. Det var ikke nogen pæn exit. Det var et granatchok for mig.

- Det, der skuffede mig mest, var, at jeg har været der i 12 år og otte måneder, og så får jeg et telefonopkald, lyder fra Ståle Solbakken.

