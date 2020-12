Vejle tager point i Lyngby

Intensitet var der nok af, mens de store chancer var en mangelvare, da Lyngby og Vejle søndag spillede 0-0 i 3F Superligaen i årets sidste runde.

Lyngby havde bolden mest, men offensiven manglede saft og kraft, og Vejles plan med at stå kompakt på banen og få lukket ned for hjemmeholdet lykkedes.

Vejle kan da også være mest glad for pointdelingen, da den betyder, at afstanden ned til bundholdet Lyngby fastholdes på 11 point før den kommende vinterpause.

Lyngby har haft et skrækkeligt efterår i Superligaen, hvor holdet ikke har vundet en eneste kamp, så det skal der ændres på i forårets resterende 19 kampe, hvis holdet skal undgå nedrykning.

Kampens betydning var tydelig fra start til slut, da spillet aldrig nåede de store højder. Der blev gået til den i duellerne, men også spillet en anelse med håndbremsen trukket.

Lyngby var mest på bolden mod et påpasseligt Vejle-hold, og ingen af de to hold formåede at sætte det helt store sammen offensivt.

Første åbne målchance kom efter godt en halv time, hvor Lyngbys Jens Martin Gammelby brændte, inden Vejles Allan Sousa kort før pausen forsømte at udnytte en gave fra Lyngby-forsvaret.

Kampbilledet med en masse intensitet og få chancer fortsatte fra anden halvlegs start.

Efter godt en times spil kom Lyngby-forsvarer Frederik Winther til kampens indtil da største chance, men forsøget fra kort afstand blev reddet på stregen.

Lyngby forsøgte til det sidste og kom til to gyldne chancer til allersidst, men symptomatisk for Lyngbys efterår gik forsøgene forbi mål.

