Vejle-træner spillede med Maradona: Derfor var han så speciel

52-årige Adolfo Sormani har på otte måneder taget Vejle Boldklub fra en skuffende niendeplads i sidste sæson til en førerposition i 1. division forud for fredag aftens 2018-premiere på hjemmebane mod rækkens nummer to, den nordvestjyske overraskelse Thisted.

Sormani råder som Vejle-cheftræner over en af dansk klubfodbold mest multinationale trupper og den på papiret klart stærkeste trup i Danmarks næstbedste række, også efter salget af profilen Dominic Vinicius til Kina for et tocifret millionbeløb, en spiller der var interessant og for dyr for selv Superligaens største klubber.

I et fem sider langt interview i Tipsbladet fredag fortæller den italienske fodboldtræner om sin glæde ved spillet og mødet med en række topnavne som den tidligere holdkammerat Diego Maradona, klubtræneren Arrigo Sacchi og profiler i Juventus, Napoli samt chefen Gianfranco Zola i Watford, der skubbede Adolfo Sormani i retning af en trænerkarriere uden for Italien.

Men glæden går kold, når spillere ikke lever op til aftaler og ikke lever professionelt. Det førte i november til, at tre af Vejles største profiler, førnævnte Dominic Vinicius og de to andre forward Imed Louati og Allan Sousa, blev fravalgt til en udekamp mod Fremad Amager og i stedet måtte træne med assistenttrænerne i nogle dage.

Foto: Ritzau Scanpix/Anders Brohus

Spillerne havde, ikke for første gang, forsømt at leve op til kravene til førsteholdsspillerne i Vejle Boldklub, og selvom Vejle tabte kampen på Amager med 0-1, fortryder Adolfo Sormani på ingen måde, at de tre spillere fik lov at træne i Vejle i stedet for at spille en vigtig divisionskamp.

- Da vi bestemte os for at give tre spillere karantæne, så var det noget, man de fleste steder i Italien aldrig ville have gjort. Jeg var blevet lynchet for det. Men for mig var den handling langt vigtigere end at vinde en fodboldkamp. Vi gav hele holdet en meget direkte besked, nemlig at man her i Vejle ikke bare kan gøre, som det passer en selv, og at det gælder for alle, uanset hvem de er. Jeg er ansvarlig i Vejle, og jeg tager konsekvenserne og skraldet, hvis det her ikke går. Men alle skal tage ansvar for deres egne handlinger, siger Adolfo Sormani til Tipsbladet.

- Det er ikke fordi, vi vil skille os ud eller synes specielt om at være hårde. Det er bare helt afgørende, at alle spillere i Vejle forstår, at der ikke findes én eneste spiller, der er vigtigere end holdet og klubben. Klubbens filosofi er, at alle spillere er ligeværdige og skal leve op til kravene. Der er ikke nogen, der er undtaget. Det her er et af de områder, hvor den danske kerne af erfarne spillere bliver meget vigtig. Unge spillere, både fra udlandet og danske talenter som Agon Mucolli, skal forstå, hvad det vil sige at være professionel. At være professionel handler ikke bare om at møde til aftalt tid. Det er noget helt, helt andet at leve professionelt, det skal man gøre 24 timer i døgnet. En spiller som Agon er så ung, at man ikke kan forvente, han forstår alt. Han skal have støtte til at finde den rette vej.

Maradona: En fin fyr

En af de fodboldpersonligheder, der har inspireret Vejle-cheftræneren, er Diego Maradona, der kom til Napoli kort tid før, at Adolfo Sormani første gang blev udlejet som ung midtbanespiller fra den syditalienske klub. Og det er ikke for skandalerne, Sormani husker den argentinske verdensmester og senere træner.

Foto: AP/Darko Bandic

- Jeg spillede sammen med Diego Maradona i tre måneder, før jeg rykkede til Rimini. Napoli havde brugt mange penge på ungdomsarbejdet, og det første mesterskab blev vundet med ni mand på førsteholdet, der var uddannet i klubben. Dengang var det jo ud af en trup på cirka 20 spillere. Det var en stor succes, og så hentede man Diego Maradona for at løfte sig yderligere. Og han var jo fra en anden planet. Med ham kom man i position til at vinde mesterskabet, siger Adolfo Sormani.

- Maradona var en helt utrolig spiller. Men han var også mere end det. Når han var i klubben og til kamp, så var han 100 procent engageret i det, holdet skulle. Jeg har aldrig set ham brokke sig. Mange gode spillere himler op og slår ud med armene, når de får en dårlig aflevering. Maradona fik en million elendige afleveringer, og han var altid opmuntrende over for sine holdkammerater og jagtede enhver bold, og fik fat i mange af dem. Når Maradona var sådan, så synes jeg ikke, normale fodboldspillere kan tillade sig at brokke sig. Maradona havde sine problemer, men når han var i klubben, var han 100 procent en holdkammerat. Ydmyg og dejlig fyr.

Foto: Ritzau Scanpix/Anders Brohus

Dansk forsvarer vil vinde guld i Belgien

Den 25-årige Club Brugge-spiller Alexander Scholz vil vinde det vinde belgiske mesterskab i denne sæson. Ellers har han og holdkammeraterne ikke gjort deres arbejde godt nok.

Foto: AP

Af Sebastian Stanbury, Tipsbladet

I slutningen af januar skiftede den 25-årige danske midtstopper Alexander Scholz fra Standard Liège til Club Brugge. Han gik fra at være reserve på et midterhold til starter på rækkens nummer ét, men det betyder ikke, at Scholz er begyndt at slappe af.

Nu vil han nemlig være belgisk mester med sin nye klub.

- Det er ikke grunden til, at jeg skiftede, men det er klart, at det vil jeg helt vildt gerne. Nu, hvor jeg skifter til en klub med så stort et forspring, vil jeg blive utroligt skuffet, hvis vi ikke bliver mester. Selvfølgelig er det fedt at vinde cuppen, men det er federe med mesterskabet. Det vil jeg gerne have med, siger Alexander Scholz til Tipsbladet.

- Hvis man er i en klub, der har mulighed for at vinde, skal man have respekt for at gøre sit arbejde ordentligt. Vi har så stort et forspring, at vi ikke har gjort vores arbejde ordentligt, hvis vi ikke bliver mester. Så det er mere ud fra et professionelt synspunkt om, at man skal sigte efter det højeste, man kan, frem for en gammel drengedrøm om at vinde pokaler, siger forsvareren.

Club Brugge har et forspring på 11 point ned til Charleroi på andenpladsen. Der resterer to kampe af grundspillet, inden der ligesom i Danmark skal spilles slutspil. Herefter halveres alle klubbers antal af point, og der spilles en mesterskabsplayoff på 10 kampe.

Foto: Ritzau Scanpix/Lars Poulsen

Tidligere Horsens-keeper: Bo snakkede, som om vi havde kendt hinanden 20 år

Den nuværende Fremad Amager-målmand Nicklas Dannevang havde et par begivenhedsrige sæsoner under Bo Henriksen, fortæller han i Tipsbladet.

Foto: Ritzau Scanpix/Claus Bonnerup

Af Tipsbladets redaktion

Det var en tilfældighed, at Nicklas Dannevang i sin tid kom til at spille under Bo Henriksen.

Den i dag 27-årige keeper havde spillet i Holbæk, men mistede sin plads og besluttede sig for at prøve noget nyt. Han trænede med et hold af kontraktløse spillere, men blev valgt fra til en turnering i Holland.

- Så ringede jeg til Per Nielsen, der var cheftræner ude i Hvidovre på det tidspunkt, men han tog ikke telefonen, og så prøvede jeg Bo Henriksen ude i Brønshøj bagefter. Og der er Bo jo fantastisk.

Han snakkede til mig som om, at vi havde kendt hinanden i 20 år, selv om han jo nok ikke anede hvem jeg var, og så kom jeg så derud og fik en kontrakt, siger Nicklas Dannevang til Tipsbladet.

- Planen var, at jeg skulle stå i skyggen af Michael Tørnes i et halvt år og suge til mig, og bagefter var det så mig, der blev satset på, men allerede efter seks-syv uger fik jeg chancen.

Dannevang stod to sæsoner i Brønshøj, men klubben endte med at rykke ned i 2. division. Samtidig var Bo Henriksen blevet træner i AC Horsens, hvor økonomien ikke var til at bruge mange penge på nye spillere - men træneren havde brug for en ekstra målmand, fordi Frederik Rønnow kunne være på vej væk.

Foto: Ritzau Scanpix/Jens Dresling

- Så ringede Bo til mig og sagde, at jeg skulle komme til Horsens, for det ville blive pissesjovt. På det tidspunkt var Rønnow stadig i klubben, så jeg trænede med ham i 10 dage vel, før han blev solgt til Brøndby, men Bo havde hele tiden sagt, at det kun var et spørgsmål om tid, for man kunne ikke holde på ham, og klubben havde også brug for pengene. Horsens var jo på røven rent økonomisk for at sige det lige ud, og til de første træninger derovre var vi vel ikke mere end 10 spillere.

- Men setuppet og trænerne var på plads. Stadion var fedt, og der var gode faciliteter, men vi havde ikke rigtig nogen spillere. Bo sagde, at han ville vente på de rigtige spillere, og at de nok skulle komme, måske ikke til den første kamp, men så efterhånden som vi nærmede os lukningen af transfervinduet.”

- Og sådan blev det. Et meget godt eksempel er den kamp, vi spillede nede i Vejle, som jo var et lokalopgør, og som vi selv kørte ned til hver især. Jeg satte mig ind i omklædningsrummet under trøjen med nummer et, og så kom der en fyr, jeg slet ikke kendte, og satte sig ved nummer to. ”Hej, jeg hedder Frederik, jeg skal spille her nu,” sagde han, og så var det Frederik Møller, som de havde skrevet kontrakt med om formiddagen i FC Midtjylland, og så skulle han direkte på banen. Det var sådan, det var. Spillere, man aldrig havde mødt før, dukkede pludselig op til kamp.

- Men da vi så kom over på den anden side af transfervinduet om sommeren, kunne vi jo godt se, at vi havde et godt hold. Vi startede med at tabe de første tre, men der var en ekstra oprykker i den sæson, så vi begyndte lige så stille internt i truppen at lukke op for, at det godt kunne lade sig gøre, hvis vi virkelig... Vi gik jo lidt under radaren, mens Silkeborg, Vejle, Vendsyssel og Lyngby postede rigtig mange penge i at komme op, og så fik vi det til at fungere og endte med at rykke op, siger Nicklas Dannevang.

Foto: Ritzau Scanpix/Claus Bonnerup

Målmanden rykkede med op i Superligaen og spillede 21 kampe, men mistede undervejs i den første sæson sin startplads til Steve Clark.

- Jeg havde et par kampe, hvor jeg måske lavede en fejl eller to for meget, og så kommer der jo bare konkurrence, hvis ens træner pludselig mister tilliden til, at man har niveauet i længden. Når jeg ramte mit niveau, og jeg var der, hvor jeg skulle være, så havde jeg Superliga-niveau, men problemet for mig var måske, at når jeg ikke ramte mit niveau, så var mit bundniveau for lavt, siger den tidligere Horsens-reserve, der efter et halvt år på bænken søgte nye udfordringer.

- Jeg følte nok, at der var gået noget i stykker mellem mig og Bo i den sidste tid i Superligaen, og det syntes jeg ikke kunne reddes, så mit mål var komme et sted hen, hvor jeg ville få spilleglæden tilbage og glæde mig til den daglige træning, siger Nicklas Dannevang.

Fremad Amager med Nicklas Dannevang i truppen indleder foråret i Nordicbetligaen søndag mod Brabrand.