Verhagens ekskæreste: - Han håbede, at jeg ville dø

Historien om den skandaløse fodboldspiller Bernio Verhagen vil ingen ende tage.

Han er tiltalt for at have begået bedrageri og lavet dokumentforfalskning mod en fodboldklub tilbage i 2019, men også i privaten har den 26-årige hollænder begået en række ulovligheder.

Det afsløres nu i TV2-dokumentaren 'Den falske fodboldspiller,' som Station 2 står bag. Dokumentaren sendes torsdag aften 20.50 på TV2.

I dokumentaren kommer det frem, at Verhagen på et tidspunkt havde intet mindre end fem kærester på samme tid. Hver gang han ikke kunne ses med en af pigerne, løj han om sin lokalitet.

I hvert fald bildte han altid pigerne ind, at han eksempelvis var i Randers eller i Hobro i forbindelse med sin fodboldkarriere.

Problemet var bare, at den kontroversielle fodboldspiller aldrig nogensinde var til forhandlinger med de klubber, som han påstod, at han var i dialog om en kontrakt med.

Han var nemlig altid hjemme hos den ene af sine kærester, mens de andre piger kunne sidde tilbage og vente på, at han kom hjem til dem.

Løj om sin identitet

Det var ikke kun fodboldkarrieren og forholdene han løj om. Han udgav sig nemlig også for at hedde 'Jordan'. Derfor kendte pigerne ikke Bernio Verhagen.

Skandalen fortsætter: Tiltalt for bedrageri

Hans mange løgne kom ham i forkøbet, hvilket resulterede i, at pigerne fik kontakt til hinanden.

Derfra tog det hurtigt fart og Verhagen begyndte at true pigerne med at lække billeder og private ting på nettet, hvis de ikke fortalte ham en den Facebook-gruppe, pigerne havde oprettet til at dele interne oplevelser. Det fortæller Bernio Verhagens ekskæreste Mathilde Stage til Ekstra Bladet.

- En aften blev jeg tilføjet i en Facebook-gruppe med fire andre piger, der også var kærester med Jordan. Her kunne alle dele vores historier og oplevelser. Der gik kun et par timer, så fik jeg en besked fra en fake-profil, hvor der stod, at han ville dele en masse private billeder af mig, hvis jeg ikke stoppede den her krig mellem Jordan og mig, siger Mathilde Stage.

Ville ødelægge mit liv

Men truslerne om at dele billeder og andre private sager på nettet er langtfra det seneste, som Mathilde Stage har været udsat for i sit forhold med Bernio 'Jordan' Verhagen.

Han tog nemlig skridtet videre, hvilket på mange måder gjorde Mathilde Stage bange, fortæller hun.

- Han skrev også, at han var klar til at ødelægge mit liv, og han ville lave en Facebook- og Instagram-gruppe, hvor han ville dele billeder af mig. Jeg kunne frygte det værste, skrev han. Han var ligeglad, for han havde ikke noget at miste alligevel.

- Jeg vidste, at det var 'Jordan,' for jeg snakkede også med ham via telefonen, hvor han sagde flere gange, 'hvis du ikke fortæller mig, hvem der har startet den her Facebook-gruppe med pigerne, så opfølger jeg det hele.' Jeg var helt ude af den, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det, siger Mathilde Stage.

Mathilde Stage fortæller endvidere, at hun også modtog en besked fra den 26-årige hollænder på det sociale medie Snapchat, at han håbede, hun ville dø, og at Bernio Verhagen lånte et par tusinde kroner af hende i løbet af deres forhold, men han betalte aldrig pengene tilbage.

