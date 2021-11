Regeringen vil indføre brug af coronapas flere steder i samfundet. Blandt andet ved udendørs idrætsarrangementer med mere end 2000 tilskuere.

Skulle det blive vedtaget, vil det blive aktuelt i forbindelse med superligakampe. I Divisionsforeningen bakker man op om det, der er nødvendigt for at bremse coronasmitte, lyder det fra direktør Claus Thomsen.

- Så hvis det er nødvendigt med coronapas, så bakker vi op om det. Men når det så er sagt, så er det jo både dyrt og vanskeligt, men vi skal nok håndtere det, siger han.

Et tomt Brøndby Stadion, mens nedlukningen af Danmark førte til tomme tribuner i foråret 2020. Foto: Jens Dresling

I Divisionsforeningen Håndbold kalder direktør Thomas Christensen en mulig indføring af coronapas som det bedste af de onder, der kunne være kommet.

- Vores klubber har været gode til at håndtere de restriktioner, der har været, så det her er til at have med at gøre, siger Thomas Christensen.

Både han og Claus Thomsen peger på, at det kan ramme de danske klubber på pengepungen. Både ved at der vil skulle bruges mere personale, og også ved at nogen tilskuere måske bliver væk.

Thomas Christensen regner dog ikke med, at håndboldklubberne kommer til at lide nød.

- I forhold til personale kan det nok klares med frivillige, men det kræver dog trods alt flere folk. På kort sigt kommer det nok ikke til at koste klubberne noget, fordi vi stadig må lukke lige så mange ind, og der ikke indføres afstandskrav og den slags, siger han.

Flere Superligakampe blev i foråret 2020 spillet foran tomme tribuner, men sådan bliver det ikke denne gang. Foto: Ernst van Norde

Claus Thomsen tør ikke sætte tal på superligaklubbernes eventuelle omkostninger.

- Det er svært at regne på omkostningerne, men det er jo et ekstra led i adgangskontrollen. Det er én omkostning. En anden er, at nogen måske bliver væk. Men det er vanskeligt at vurdere, hvad det beløber sig til.

- Vi håber ikke, at nogen bliver væk på grund af det her. Det er utrolig sikkert at gå til fodboldkamp, blandt andet fordi det jo er udendørs. Så der er ingen grund til at blive væk, siger Thomsen.

Afhængig af hvornår et eventuelt krav om fremvisning af coronapas vil blive indført, kan det blive aktuelt i forbindelse med det danske fodboldlandsholds møde med Færøerne i Parken på fredag.

DBU har mandag aften meldt sig klar til den opgave med ekstra personale og en klar opfordring til fans at ankomme tidligt til kampen.