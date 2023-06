Dansk fodbold ... 13. jun. 2023 kl. 15:31 Gem artikel Gemt artikel

Vidne afviser anklager: 'Han tilbød mig penge'

Et centralt vidne i retssagen mod tiltalt spiller i dansk fodbold afviser at have afpresset tiltalte. Han mener selv, han er blevet tilbudt penge og trøjer for at holde mund. Forstå hans rolle i sagen her