Vil blive hjemme for enhver pris

Hvidovre vil gøre alt, hvad klubben kan, for at spille hjemmekampene på Hvidovre Stadion, selvom der skal ske en række forbedringer, inden klubben er Superliga-klar

Hvidovre Stadion ligner fuldstændig sig selv.

Altså helt fra den tid, hvor Hvidovre senest vandt det danske mesterskab i 1981.

Hvis man kan huske, hvordan det så ud dengang, så er ikke meget forandret, ud over at der er fjernet fire rækker på langsiden for at gøre mere plads til en bredere atletikbane med otte løbebaner rundt om fodboldbanen.

Der er ikke sket meget på Hvidovre Stadion de seneste 42 år, hvor klubben senest vandt det danske mesterskab. Foto: Jonathan Damslund

Med de forhold, som Hvidovre Stadion tilbyder i dag, lever klubben slet ikke op til kravene for at spille i Superligaen anno 2023.

Og det kan i værste fald tvinge klubben til at spille på et alternativt stadion, hvis klubben rykker i Superligaen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, i bestræbelserne på at spille vores hjemmekampe på Hvidovre Stadion, for det er her, vi hører til. Vi ved godt, at der er nogle udfordringer, som der arbejdes på at løse.

Annonce:

- Hvis vi rykker op, skal vi måske spille de to første kampe på udebane, så vi kan nå at gøre det hele klart til Superliga-fodbold i Hvidovre, siger Kim Madsen, søn af den legendariske ejer af Hvidovre Avis, Niels Erik Madsen, og bestyrelsesmedlem i Hvidovre IF.

Hvidovre kan selv afgøre, om klubben skal spille Superliga for første gang siden 1996/97-sæsonen. Foto: Jonathan Damslund.

- En oprykning stiller nogle krav, men teknisk set tror jeg godt, at Hvidovre kan løse udfordringerne, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Han uddyber:

- Det handler i høj grad om at skabe en kapacitet til 10.000 tilskuere, og det kan løses med mobiltribuner. De vil nok også være tvunget til at opgradere organisationen, så de både kan håndtere sikkerhedskrav og servicen i forbindelse med kampene, siger Claus Thomsen.

Selvom oprykningen langtfra er sikret, så er Hvidovre langt med planerne om at gøre sig klar til Superligaen.

Det er her bag det ene mål, en af mobiltribunerne skal placeres med plads til 1700 tilskuere, hvis Hvidovre rykker i Superligaen. Foto: Jonathan Damslund.

- Vi har 4600 pladser på tribunen. Siden er det planen, at der skal opsættes to mobiltribuner bag de to mål, som vil betyde yderligere 1700 pladser i hver ende.

- Vi kan godt få et stadion med plads til 10.000, siger Kim Madsen.

Annonce:

Han glæder sig over, at der til den kommende sæson er en regelændring, som betyder, at man ikke længere skal kunne se banen fra en lounge på stadion. For det kan man nemlig ikke i Hvidovre.

- Vi er lejere på et kommunalt stadion, og derfor kræver de her ting nabohøring, så vi ved ikke, hvor lang processen vil være. Men igen: Skal vi starte med to udekampe, lever vi fint med det, siger Kim Madsen, der dog understreger, at man er nødt til at forberede sig, selvom jublen på ingen måder har ramt Hvidovre endnu.

Hvidovre Stadion på Sollentuna Allé har ikke gennemgået de store forandringer i mange år. Nu skal der ske opgraderinger, hvis Hvidovre rykker op. Alternativt skal klubben spille andre steder. Foto: Jonathan Damslund

Hvidovre har kun én gang tidligere været i Superligaen. Det var i sæsonen 1996/97 med Jan Kalborg som træner.

Hvidovre spiller fredag mod Helsingør, men allerede torsdag kan klubben tage et vigtigt skridt mod Superligaen, hvis Sønderjyske taber til Vejle. Østjyderne skal blot bruge ét point for at vende retur til Superligaen.

Hvidovre har aktuelt et forspring på tre point til Sønderjyske med en kamp i hånden, ligesom de også har en klart bedre målscore.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan skal det fejres "når" AGF vinder det danske mesterskab i fodbold? Det giver festkongen Jean von Baden, Michael 'Jøden' og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, deres bud på i 'Sladderligaen'