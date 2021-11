Vil gøre sport i tv billigere

I morgen tager kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til EU-møde, og hun medbringer to initiativer, der er vigtige for fodboldens verden.

Det ene handler om priser på sport i tv. De er blevet for dyre, mener ministeren, og hun vil have kollegaerne i EU til at se på, om de i fællesskab kan gøre noget ved udviklingen.

- Jeg er meget optaget af, at den sport, vi alle sammen godt kan lide at se på tv, er til at betale. Der er de senere år sket et skred i priserne for at se sport på tv. Det går ud over de fællesskaber i samfundet, der skabes, når vi ser landskampe eller andre store sportsbegivenheder sammen, siger Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

- De skal kunne ses af størstedelen af befolkningen. Jeg tager derfor til EU for at drøfte den ærgerlige udvikling og for at undersøge, om der kan gøres noget for at vende udviklingen.

Hun har tidligere varslet, at hun pønsede på at indføre den såkaldte sportsliste på tv.

Ane Halsboe-Jørgensen rejser til EU-møde med billigere sport i tv på dagsordenen. Foto: Nicolai Lorenzen

Derudover medbringer kulturministeren en erkæring, som hele Norden - Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island - står bag. Den er kommet i stand på baggrund af skandalerne vedrørende VM i Qatar, og dens formål er 'at skabe mere klarhed om de beslutninger, der tages i for eksempel FIFA'.

Til mødet får de andre EU-lande mulighed for at bakke op om erklæringen.

- Vi skal undgå et nyt VM i Qatar. Derfor er det vigtigt, at der er åbenhed, når de store beslutninger i de internationale idrætsforbund træffes. Det gælder ikke mindst, når der træffes beslutninger om tildelinger af værtskaber til alt fra VM-slutrunder i fodbold til OL. Og selvom det ikke er os som regering, der tager beslutninger om tildeling af værtskaber til tvivlsomme regimer, så er jeg meget opmærksom på, hvordan sporten til tider misbruges af disse regimer, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det var eksempelvis en helt forkert beslutning at placere VM i herrefodbold i Qatar. Derfor skal der være mere gennemsigtighed og demokrati i beslutningsprocesserne i de internationale idrætsforbund, så store sportsbegivenheder forhåbentlig ikke havner lignende steder fremover. Jeg ser frem til at søge opbakning til erklæringen blandt mine EU-kolleger, så vi sammen kan lægge et fælles, europæisk, politisk pres på de internationale idrætsforbund.

FIFA har faktisk ændret reglerne for, hvordan VM og andre store turneringen bliver tildelt oven på korruptionsproblemer i forbindelse med Qatars slutrunde. Det er dog ikke altid, FIFA følger sine egne regler.