Vil slutte i dansk klub

Christian Eriksen tog allerede i en alder af 16 år til AFC Ajax i udlandet, og Danmarks vel nok bedste nuværende fodboldspiller har derfor heller optrådt i landets bedste række.

Men det kan sagtens komme til at ske i fremtiden.

Derfor bliver Ståle ikke afløseren i AaB

Fynboen er nemlig helt åben over for at slutte karrieren i OB, hvor det hele startede, når den beslutning skal træffes på et tidspunkt.

Det fortæller han i en video på Herrelandsholdets Facebook-side, hvor danske fans har fået lov til at stille den 28-årige Inter-spiller en række spørgsmål.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt han kunne finde på at slutte karrieren i OB, svarer Eriksen:

- Det er jeg slet ikke afvisende over for. Nu har vi også købt hus i Odense, så vores base bliver nok også der senere hen. Så det kunne godt være, at man skulle slutte af i OB. Hvis de vil have mig på det tidspunkt, selvfølgelig, siger Christian Eriksen med et smil.

Danskeren spillede 163 førsteholdskampe for Ajax, inden han i 2013 skiftede til Tottenham, hvor han nåede 305 kampe. Han står noteret for 32 kampe i sin nuværende klub, Inter.

Christian Eriksen har derudover spillet 100 landskampe for Danmark.

Discoverys-eksperter er ikke tvivl: Eriksen kommer til at slå landskampsrekorden. Video: Discovery Networks Danmark

Afslører kæmpe planer