Vild historie: Serieklub arver stort millionbeløb

En efterårsdag i november dumpede der en email ind hos Peter Svendsen, der er formand i den lille serieklub KFUM’s Boldklub. Noget af det første, han gjorde, var at tjekke, om det var snyd og humbug.

I mailen skrev et advokatfirma, at et ægtepar, som ingen i KFUM kendte, og som ikke var medlemmer, havde testamenteret hele sin formue til klubben. Der var tale om et millionbeløb, og det lød for godt til at være sandt. Så Peter Svendsen måtte tjekke efter.

- Advokatens sekretær skriver til mig og sender testamentet. Jeg taler med min næstformand om det og skal lige se, om det er fup. Om nogen laver sjov med os. Så jeg tjekker op på advokatfirmaet og ringer til dem, fortæller formanden.

- Det kom som et lyn fra en klar himmel. Vi kendte overhovedet ikke afdøde, og de havde ikke noget med KFUM at gøre og boede ikke i lokalområdet.

Men selv om Peter Svendsens mistro måske var forståelig, var den ubegrundet. Advokatfirmaet var virkeligt, og det samme var arven.

Den stammede fra Grete Cathrine Fengler og Carl Dines Fengler, der med nogle års mellemrum var døde. De var barnløse og havde testamenteret hele deres formue til KFUM, selv om de altså ikke selv havde deres gang i klubben.

Det havde til gengæld Gretes bror, Børge Hansen, ”der omkom i 1932 i en alder af kun 22 år, og som havde stor interesse i at spille fodbold i KFUM’s Boldklub”, som der står i testamentet. Derfor skulle arven tilgå KFUM til minde om den afdøde bror.

Til at begynde med lød arven ”kun” på et par millioner kroner, men løbende steg den. Dels fordi en anden arving frasagde sig sin del af arven.

- Det betød, at vi fik knap to millioner mere end forventet i første omgang. Efter en måned eller to skriver bobestyreren, at de har fundet et værdipapirdepot i anden bank, der indeholdt tre-fire millioner ekstra, fortæller Peter Svendsen fra KFUM.

Dermed landede arven på i alt 8,5 millioner kroner. Et kæmpe beløb for en klub i Danmarksserien, der normalt tjener penge på sponsorater og medlemskontingenter.

- Det svarer til cirka seks års omsætning for os, siger formanden.

