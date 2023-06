Vild stigning: Stor mystik om Brøndby-aktie

Der er stor mystik om Brøndby-aktien onsdag morgen.

Først steg aktien med 58 procent, så faldt den kraftigt, hvorefter den steg igen til 26 procent. I skrivende stund har den fundet et leje på på 7,55 procent i forhold til tirsdagens lukkekurs.

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Han har svært ved umiddelbart at give en forklaring på Brøndby-aktiens rutsjebanekurs.

- Det er sandsynligt, at der er afgivet en forkert købsordre. Den er handlet helt op til kurs 0,69. Prisen i går var omkring 0,45. Jeg tror, der er nogen, som har begået en fejl, siger Per Hansen uden at lægge hovedet på blokken.

- Aktiemarkedet er et sted, hvor der ikke eksisterer en fortrydelsesret.

Der kan dog i helt sjældne tilfælde blive slettet en ordre.

- Hvis alle kan se, at det helt åbenlyst er en fejl, og at det vil indebære enorme omkostninger, hvis man ikke sletter dem, så vil sådan nogle handler formentlig blive slettet, siger han.

En fejl?

Det er usikkert, hvorfor Brøndby-aktien onsdag har taget en så gevaldig rutsjetur på Børsen, som det har været tilfældet. Per Hansen har en idé om, at der muligvis er begået en fejl i forhold til salgs- og købsordre, men det er et gæt, fortæller han.

- Her kan man sige, at der er nogle, der har købt nogle 100.000 Brøndby-aktier med 50 procent op, hvor de formentlig i stedet har ønsket at lægge en ordre, hvor de gerne vil sælge på et givent niveau, så er der måske nogle, der er kommet til at lægge en ordre ind på, at de gerne vil købe på et givent niveau, siger Per Hansen.

Der er ikke kommet nogen fondsbørsmeddelelse fra Brøndby, men på Ekstra Bladet har vi tidligere skrevet, at der ligger et stort salg og lurer i horisonten, hvor de blå-gule fra Vestegnen forventer at skyde deres stjernemålmand afsted for en salgspris i omegnen af de 35 mio. kr.

Det er dog meget usandsynligt, at et salg i den klasse vil have så stor effekt på aktiekursen, som det har været tilfældet onsdag morgen.

Så aktiens himmelflugt forbliver for nuværende et mysterium.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brøndby IF's kommunikationsafdeling. De har ingen kommentarer til Brøndby-aktiens udsving.

'Vi kommenterer af princip ikke aktiekursen', lyder meldingen fra Brøndby IF's presseafdeling.