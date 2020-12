Ville have fat i dommer

FC Midtjylland var for en uges tid siden i kamp mod AaB i Superligaen i et opgør, som endte 0-0. Efter kampen var det helt store tema en situation, hvor midtjydernes Dion Cools blev revet ned i en luftduel.

Det gav hverken anledning til et straffespark fra kampens dommer eller VAR-rummet, og det er noget, som irriterede FCM-direktør Claus Steinlein, som sad hjemme foran tv-skærmen, da han var i coronakarantæne.

I et interview med TV3 Sport forud for FC Midtjyllands udekamp mod Vejle var han atter på et stadion igen, hvor han fik lov til at komme med sit besyv på den manglende straffesparkskendelse.

- Når I viser den igen og igen, så bliver jeg ikke mindre sur for hver gang, jeg så den. Så er det en fordel at være på stadion, fordi så glemmer man den lidt, og så går hverdagen videre, siger han og fortsætter.

- Men når man sidder hjemme foran tv'et og ser den der VAR-kendelse 10 gange, så bliver man selvfølgelig indebrændt og har lyst til at hoppe ud af corona-krisen og så ind på stadion og tage fat i dommeren og sige, 'kunne du ikke se det', lyder det fra Claus Steinlein.

Foruden Claus Steinlein har spillere som Evander og Cajuste også enten været ramt eller stadig i karantæne.