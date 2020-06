Ville snyde Superliga-klub

Onsdag kom der nye anklager frem mod den kontroversielle fodboldspiller Bernio Verhagen. Nu viser det sig, at den 26-årige hollænder forsøgte at tage fusen på Lyngby Boldklub.

Bernio Verhagen er tiltalt af politiet for bedrageri og dokumentfalsk mod en fodboldklub i perioden mellem 3. juli 2019 og den 13. november 2019.

Ekstra Bladet har fået fat i anklageskriftet i sagen mod Verhagen.

Ifølge anklageskriftet blev der 3. juli 2019 klokken 18.05 sendt en mail med en henvendelse til Lyngby Boldklub.

Heri fremstod en person som værende en del af den kendte agentvirksomhed Stellar Group, der tidligere har arbejdet med verdensstjerner som Gareth Bale. Personen i mailen var angiveligt en repræsentant for Stellar Group.

Mailen blev sendt med henblik på at fremkalde eller vildfare en udnyttelse af Lyngby Boldklub. Klubben skulle således indgå en aftale med agentfirmaet mod en betaling på 450.000 euro (3,35 mio. kr.). Dette ville dog kun ske, hvis Lyngby var villige til at skrive kontrakt med to af agentfirmaets påståede spillere.

Lyngby havde dog lugtet lunten, og derfor kom en aftale aldrig i hus. Faktisk besvarede Lyngby aldrig henvendelsen. Derfor led klubben heller ikke noget tab i form af udgifter med henblik på at skulle udbetale løn til spillerne samt betale for rejse og indkvartering.

Men her stopper Bernio Verhagens forsøg på bedrageri og dokumentfalsk lang fra. For den 26-årige hollænder forsøgte også at snyde en række andre klubber. Blandt andet Viborg FF, der blev landskendt efter at have skrevet kontrakt med hollænderen tilbage i november.

Bernio Verhagen tog nemlig ligeledes røven på Viborg ved at benytte præcis samme metode som forsøget på at snyde Lyngby.

Dette skete ifølge anklageskriftet i perioden mellem 4. oktober 2019 og 9. oktober 2019. Her blev der ligeledes sendt adskillige mails, hvor Viborg blev tilbudt et samarbejde med Stellar Group, hvis de skrev under med 'Bernio Enzo Verhagen.'

Kunne tjene millioner

Men her slutter fupnummeret overhovedet ikke. For med i aftalen var også, at den midtjyske klub kunne videresælge Verhagen samt en anden unavngiven spiller, hvis de var villige til at skrive under med de to spillere. Samtidig stod Viborg til at kunne modtage halvdelen af en eventuel salgssum, som lå på 1,3 millioner dollars (8,5 millioner kroner).

Desuden ville Viborg-spilleren Christian Moses blive en del af handlen, da klubben blev lovet et salg af amerikaneren på 350.000 dollars, hvilket svarer til 2,3 millioner danske kroner.

Samtidig ville klubben ligeledes modtage et beløb på 450.000 euro (3,35 mio. kr.). Det præcis samme beløb, som Lyngby blev tilbudt. Derudover kunne topholdet i 1. division tjene yderligere i form af bonusser osv.

I alt ville Viborg lide et formuetab på omkring 22,5 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Det skete dog som bekendt aldrig. Klubben valgte dog først at skrive kontrakt med den skandaløse hollænder, inden de hurtigt fandt ud af, at Verhagen ikke talte sandt. Derfor fyrede de ham efterfølgende forholdsvis hurtigt.

I alt tabte Viborg omkring 22.000 kroner på den korte tilføjelse af Verhagen ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Bernio Verhagen er i forvejen tiltalt for voldtægt, røveri og flugt fra politiet.

