Voldsom krig i agentbranchen

Agenten Nudi Ghelam er anmeldt til DBU, fordi han angiveligt har kontaktet en ung spiller under 18 år - andre agenter har anmeldt den tidligere landsholdsspiller Daniel Jensen for det samme

Der er udbrudt krig i den danske agentbranche.

To af de helt store spillere på markedet, HCM Sports Mangement og Nordic Sky, anklager hinanden for at bruge ufine metoder i jagten på de største danske talenter.

Ekstra Bladet erfarer, at både Nordic Sky og HCM Sports Management har henvendt sig til DBU, fordi de mener, at ansatte hos konkurrenten har overtrådt agentreglerne.

En af de involverede er den tidligere danske landsholdsspiller Daniel Jensen, der i dag er ansat i firmaet Nordic Sky, hvor også hans bror, Niclas Jensen, arbejder.

Daniel Jensen er ikke certificeret agent, og derfor må han ifølge reglerne hverken henvende sig eller indgå aftaler med spillere under 18 år. Det er ifølge det konkurrerende firma alligevel sket.

Ekstra Bladet er bekendt med, at Mohamed Khayat, der har tætte forbindelser til HCM Sports Management, har indsendt en klage til DBU på vegne af sig selv og flere andre certificerede fodboldagenter.

Niclas Jensen og Daniel Jensen forud for en landskamp for en del år siden. Nu arbejder de sammen i agentfirmaet Nordic Sky.

Han mener, at Daniel Jensen reelt repræsenterer unge spillere, selv om han ikke er certificeret.

Han nævner som eksempel en talentfuld spiller, som FC Midtjylland hentede for lidt over et år siden. Spilleren var på daværende tidspunkt 15 år og lagde et billede op på sin Instagram-profil i forbindelse med kontraktunderskrivelsen.

På det står han sammen med Daniel Jensen. Billedet er ikke længere på Instagram.

Michael Johansen, direktør for agentfirmaet Nordic Sky, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Men han siger, han intet har hørt fra DBU.

Nordic Sky har fire af seks agenter, der er certificerede. Daniel Jensen er ikke certificeret til at varetage interesserne for spillere under 18 år. Han dumpede den seneste eksamen, men skal op igen til november.

Men den tidligere landsholdsspiller er ikke den eneste, der er blevet klaget over. Også Nudi Ghelam er igen i søgelyset hos DBU.

Nudi Ghelam er blevet anmeldt, fordi Nordic Sky mener, at han har overtrådt agentreglerne ved at tage kontakt til et talent i FC København, der er under 18 år og i øvrigt repræsenteret af Nordic Sky.

45 agenter i Danmark har den fornødne certificering. Nudi Ghelam er ikke blandt dem.

Ghelam har for kort tid siden været registreret som fodboldagent, men aktuelt står han ikke opført på DBU's liste, der omfatter hele 186 registrerede fodboldagenter.

Blandt de registrerede agenter er Nudi Ghelams samarbejdspartner - den store svenske agent Hasan Cetincaya fra HCM Sports Management. Det er også ham, som Mohamed Khayat arbejder med.

På trods af, at Nudi Ghelam ikke længere står opført som registreret agent hos DBU, præsenterer han sig på sin Linkedin-profil som certificeret FIFA-agent.

DBU har over for Ekstra Bladet ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Anklaget agent afviser Nudi Ghelam er helt uforstående overfor Ekstra Bladets henvendelse. Han mener ikke, han har gjort noget som helst forkert. Har du ulovligt kontaktet en spiller fra FCK i alderen 15-17 år? - Nej, det har jeg ikke. Kender du ikke noget til, at du igen er anmeldt for at overtræde agentreglerne? - Det kender jeg intet til. Du har tidligere stået opført som registreret agent hos DBU. Det gør du ikke længere, hvad er årsagen til det? - Jeg må undersøge sagen med DBU. Du må ringe tilbage til mig, siger Nudi Ghelam. Han har tidligere været i søgelyset hos DBU. Tilbage i 2016 fik han en bøde på 10.000 kr., fordi han havde overtrådt en række af unionens bestemmelser. Ghelam blev straffet dels for at repræsentere den daværende Brøndby-spiller Frederik Nørrestrand. Ghelam udtalte sig til medier på et tidspunkt, hvor spilleren ikke var fyldt 15 år. Ghelam blev ved samme lejlighed straffet for at kontakte det daværende FC Nordsjælland-talent Andreas Skov Olsen. Andreas Skov Olsen gjorde Ghelam opmærksom på, at han allerede var repræsenteret af en agent. Det var også en overtrædelse af DBU’s regler fra Nudi Ghelams side. Nudi Ghelam indgik for et par år siden et tæt samarbejde med den svenske agent Hasan Cetinkaya fra HCM Sports Mangement. Hasan Cetincaya repræsenterer blandt andre Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, Mohammed Daramy, Robin Olsen, Emil Forsberg, Andreas Maxsø og Anders Christiansen. Vis mere Luk

Her er sanktionsmulighederne over for agenterne:

