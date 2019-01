Voldsomme Superliga-tal: DBU-chef er bekymret

Mens Superliga-klubberne taler om talentudvikling som aldrig før, er spillere fra klubbens egne ungdomsafdelinger røget på bænken eller helt ud af klubben i de seneste år, mens brugen af spillere fra udlandet er steget meget markant siden efteråret 2014.

Det viser en undersøgelse, som Tipsbladet har foretaget af de 14 klubber i Superligaen.

Hvis man tager et kig på kampene i efteråret, er brugen af egenudviklede spillere faldet med 29 procent i forhold til samme periode i 2014, og det er en markant udvikling - ikke mindst set i lyset af, at Superligaen i perioden er blevet udvidet fra 12 til 14 hold.

På samme tid er der sket en stigning på 57 procent i forhold til, hvor meget spilletid udenlandske spillere får i Superligaen, og det er ildevarslende, lyder det fra DBU.

- Jeg er bekymret for denne tendens. Det er noget, der ligger os på sinde, siger Flemming Berg, der er talentudviklingschef i DBU, til Tipsbladet og tilføjer:



- Jeg er ikke i tvivl om, at de spillere, der bliver uddannet i ungdomsafdelingerne, er gode nok. Men det er ikke nok bare at sige, at man har et mål om, at en bestemt procentdel af truppen og spilletiden i Superligaen skal dækkes af egenudviklede spillere.

- Man skal have en strategi for, hvordan man vil nå dertil, hvordan man vil få de her talenter ind på holdet og skabe plads til dem. Hvis ikke man har det, sker der ingenting, og på det område er der et klart potentiale for forbedring i dansk klubfodbold.

Du kan læse en stor artikel om, hvordan udenlandske spillere fortrænger danske talenter i Tipsbladet, som er på gaden fredag.

I artiklen kan du blandt andre læse reaktioner fra Brøndbys sportsdirektør Ebbe Sand, FC Københavns tekniske direktør Johan Lange og DBU's formand Jesper Møller.

