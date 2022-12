Voldtægtsdømt læge er tidligere fodboldspiller

Voldtægtsdømte Carlos Gaewkheo Shiralipour har tidligere spillet professionel fodbold for Viborg FF. Derudover har han tre ungdomslandskampe på cv'et. Nuværende landstræner for kvindelandsholdet, Lars Søndergaard, kalder det dybt ulykkeligt

Læge Carlos Gaewkheo Shiralipour, der fredag er blevet idømt to års fængsel, har en fortid i Viborg FF som et stort fodboldtalent.

Han har også spillet ungdomslandskampe med flere af de nuværende spillere på det danske A-landshold.

30-årige Carlos Gaewkheo Shiralipour har været tiltalt for at have begået seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser på fire kvindelige patienter i forbindelse med sit job på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Univsersitetshospital.

Fredag blev han i Retten i Aarhus kendt skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje ved at have foretaget vaginale og rektale undersøgelser på to kvinder. Derudover har han befølt yderligere to patienter på brysterne.

Ulykkelig sag

Carlos Gaewkheo Shiralipour var en talentfuld midtbanespiller, der fik debut på Viborgs førstehold tilbage i 2009, da den nuværende landstræner for kvindelandsholdet, Lars Søndergaard, skiftede ham ind i en kamp mod Hvidovre i 1. division.

Shiralipour erstattede dengang den nuværende Brøndby-spiller Kevin Mensah.

Lars Søndergaard, der netop gav Shiralipour seniordebut, er chokeret.

- Det er en dybt ulykkelig sag. Jeg har kun gode ting at sige om ham fra dengang.

- Han var altid smilende og glad og arbejdede rigtig meget med tingene, og han havde en lovende karriere, som skaderne desværre satte en stopper for, siger Lars Søndergaard, da Ekstra Bladet fanger ham på telefon.

Shiralipour (t.h) scorede et enkelt mål i sin tid hos Viborg FF. Foto: Christian Fisker/Ritzau Scanpix

I retten forklarede den nu 30-årige Shiralipour, at han på grund af skaderne grundigt måtte overveje, hvad han ville med sin fremtid - og der faldt valget på medicinstudiet. Ifølge ham selv havde han dog ikke karaktererne til det, og han måtte derfor bruge lang tid på at blive optaget.

– Jeg har ikke brugt syv år af mit liv (på medicinstudiet, red.) for at krænke folk fra næsten dag et af. Jeg har brugt syv år, fordi jeg ville hjælpe mennesker, sagde Shiralipour under retssagen.

I 2010 fik Shiralipour debut på det danske U18-landshold.

Her nåede han at spille tre kampe, og han startede blandt andet inde sammen med Jannik Vestergaard og Frederik Rønnow, der i flere år har været en fast del af det danske landshold.

Foto: DBU

Også den nuværende FC København-stjerne Rasmus Falk samt Jonas Knudsen, der i dag spiller i Malmö FF, var med på U18-landsholdet dengang.

Carlos Gaewkheo Shiralipour spillede 27 førsteholdskampe for Viborg fra 2009 til 2013, før slemme knæskader satte en stopper for en ellers lovende fodboldkarriere.

Udover Kevin Mensah spillede Shiralipour også sammen med spillere som Marc Dal Hende, Thomas Dalgaard og Razak Pimpong i sin tid i Viborg.

