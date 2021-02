Vred sig i smerte: Bare et slag

AARHUS (Ekstra Bladet): Casper Højer Nielsen risikerede alt i en mirakuløs redning, da AGF var ved at smide sejren mod Lyngby

- Vi skal være glade for, at vi har Højer til sidst. Det er en fuldstændig vanvittig redning, mente AGF-topscorer Patrick Mortensen.

AGF-backen hindrede Lasse Fosgaard i at sætte en sen udligning i kassen og tordnede ind i stolpen, mens hans gyldne venstrefod viklede sig ind i jernstiverne i bunden af målet.

Og da situationen var overstået lå Casper Højer på urovækkende vis tilbage og vred sig i smerte, mens tankerne om en alvorlig skade begyndte at melde sig.

- Det var bare et slag. Jeg kommer med rimelig fart og så rammer mit skinneben ind i stolpen. Så kommer Lyngby-spilleren til at stemple mig på samme sted, da han forsøger på at score, sagde Casper Højer efter han havde sundet sig oven på de dramatiske slutminutter.

Casper Højer Nielsen er skabt af et specielt stof, så han nåede at rejse sig og forsvare den snævre 1-0 sejr hjem til De Hvi'e. Og i overtiden flippede han totalt ud på sine passive holdkammerater, da de atter tillod en farlig Lyngby-mulighed.

- Hele kroppen pumpede med adrenalin, og det var nok mest et udtryk for at vi lige skulle hive sejren hjem, konstaterede Casper Højer Nielsen

- Jeg synes, at vi var lidt passive i enkelte situationer, og det var det, som jeg reagerede på, sagde han.

