Zorniger bag kæmpe overraskelse: Tog alles hjerter med storm

Onsdag aflagde Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger, et overraskelses-visit forbi Solrød Fodbold Club, hvor seksårige Elvis Hyllegaard trænede sammen med sit hold.

Zorniger hilste på alle børnene og uddelte Brøndby t-shirts til dem, så det var bestemt ikke en almindelig træning i klubben med det pludselige besøg. Det var en oplevelse mange af børnene formentlig vil komme til at huske længe.

Man kan efterhånden sige at seksårige Elvis Hyllegaard er et kendt ansigt hos Brøndby.

Sidste år charmerede han alle på Brøndby Stadion, da han deltog med enorm iver i træningen på 'Brøndby-dagen', hvor Superliga-spillerne bruger eftermiddagen sammen med klubbens yngste fans.

Den unge Brøndby-fan er født med cerebral parese - også kendt som spastisk lammelse - i benene, og er derfor nødsaget til at støtte sig til et gangstativ, når han skal rundt.

Men det stoppede ham ikke for at storme efter bolden og sparke den i mål, og det gør det heller ikke, når han træner sammen med sit hold i Solrød FC.

Elvis efterlyst af Brøndby

Efter 'Brøndby-dagen' efterlyste klubben seksårige Elvis for at give ham sin livs oplevelse. Han blev hurtigt fundet og fik herefter mulighed for at ledsage Brøndby-spillerne på banen i pokalfinalen mod Silkeborg i Parken.

Her vandt den charmerende seksårige mange Brøndby-hjerter med sit store gåpåmod og sin store kærlighed til fodbold.

Er der nogen der kender denne dreng? pic.twitter.com/562ZhFufht — Jack Nielsen (@nielsen_jack) 8. maj 2018

Ryd forsiden.! Det er min søn, Elvis. Han er på vej hjem fra skole. Så tjekker vi lige om det er noget han har mod på.! pic.twitter.com/MPY4sM0mv5 — Sebastian Hyllegaard (@sebberman) 8. maj 2018

Elvis har tydeligvis også gjort stort indtryk på den tyske Brøndby-træner Alexander Zorniger, der ikke havde glemt lyshårede Elvis. Zorniger tog i går sammen med sin forlovede, Kristina vom Dorf og deres datter, Liva, forbi Solrød FC for at overraske Elvis og hans holdkammerater.

Elvis far: Jeg bliver rørt

Elvis far, Sebastian Hyllegaard er utrolig glad for den venlige gestus, som han sætter enorm meget pris på.

- Jeg er rørt over, at Zorniger tager sig tid til at komme og besøge Elvis og de andre holdkammerater. Det er stort og vidner om en mand af stort format, fortæller Elvis far, Sebastian Hyllegaard.

Dan Mølleskov, der selv træner et seniorhold i Solrød FC er ligeledes rørt.

- Jeg kom ned for at træne mit hold, og så ser jeg Zorniger. Derefter finder jeg ud af, at han er her for at besøge Elvis' fodboldhold. Det synes jeg er specielt, at han tager sig tid til de små ting, når han ellers har så meget at se til. Det er rigtig stort af ham, fortæller Dan Mølleskov begejstret til Ekstra Bladet.

Besøget gjorde stort indtryk på Dan Mølleskov, der selv har spillet fodbold, siden han var fem år gammel.

- Jeg har stået på Brøndby Stadion, siden det var en jordvold. Det gør mig stolt. Jeg ved sgu ikke, hvor mange andre Superliga-trænere, der har gjort det, eller ville gøre det. Zorniger viser format. Det viser, hvilken person han er, lyder det fra Dan Mølleskov.

Bold, ballet og ledelse

Tirsdag aften gjorede Zorniger ligeledes et anderledes besøg.

Her stod han på scenen sammen med balletmester Nikolaj Hübbe på Det Kongelige Teater. Her snakkede de om bold, ballet og ledelse.

Emnerne bevægede sig bredt, og der blev blandt andet snakket om nederlaget til FC Midtjylland og Zornigers utilfredshed med spillet i den kamp. Det skriver 3point.dk.

Fredag aften står Brøndby-træneren planer dog helt klare. Han skal stå på sidelinjen i kampen mellem Brøndby og Horsens i Superligaen.

