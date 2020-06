Dansker bliver fodbolddirektør i Abu Dhabi-klub

Den tidligere tekniske direktør fra kinesiske Shanghai SIPG, danskeren Mads Davidsen, bliver ny fodbolddirektør i Abu Dhabi-klubben Al Jazira Club.

Det meddeler han på Facebook, mens klubben bekræfter ansættelsen på sin hjemmeside.

Til at starte med må han dog påbegynde arbejdet fra sin nuværende bopæl i spanske Malaga, da coronarestriktionerne afholder ham fra at rejse til De Forenede Arabiske Emirater.

Davidsen var fra 2014 til 2018 teknisk direktør i den kinesiske klub Shanghai SIPG, efter at han i to år havde været assistenttræner i klubben.

Som direktør i Kina var han blandt arkitekterne bag klubbens opbygning af ungdomsakademiet, og det er især hans erfaring på dette område, som har fået den Abu Dhabi-baserede klub til at hente Mads Davidsen.

- Han har internationalt topniveau, og hans mindset er helt i tråd med visionen hos bestyrelsen og ejerkredsen for Al Jazira, lyder det fra klubbens administrerende direktør, Nick Garcia.

- Vi er på en rejse, hvor vi vil opbygge en vedvarende, succesfuld sportslig fremtid.

Det er især klubbens ønske om at bygge succesen fra bunden med talentudvikling, som har fået Mads Davidsen til at takke ja til jobbet.

- Succesfulde fodboldklubber bygger ofte på kvaliteten af deres ungdomsakademier, siger danskeren til klubbens hjemmeside.

- Vi får selvfølgelig brug for et effektivt scoutingsetup, men vores evne til at bringe unge, talentfulde spillere gennem systemet og frem til førsteholdet vil være nøglen til vores bæredygtige fremtid.

Mads Davidsen har senest arbejdet som konsulent for forskellige klubber gennem sit eget firma, Optima football. Her har han fokuseret på netop udvikling af bæredygtige klubber i konsulentroller.

- I enhver rolle ser man efter en klub med ambitioner og langsigtede tanker med stærkt og visionært lederskab, siger han.

- Det er der tydeligvis i Al Jazira. Jeg fornemmer engagementet, og jeg håber, jeg kan spille en betydningsfuld rolle i, hvordan klubben udvikler sig og forbedrer præstationerne over de kommende sæsoner.