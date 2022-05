Dansker-dong i Bundesligaen: Se målene her

Yussuf Poulsen og danskerens holdkammerater i RB Leipzig kan se frem til igen at skulle spille Champions League-fodbold i næste sæson.

Lørdag holdt Leipzig fast i fjerdepladsen i Bundesligaen, der altså giver adgang til Europas fineste klubturnering, da sidste runde i den tyske liga blev afviklet.

Leipzig startede dagen med to point ned til Freiburg på femtepladsen og sluttede den et enkelt point foran Union Berlin.

Leipzig mødte Bielefeld og spillede 1-1. Freiburg tabte 1-2 til Leverkusen og endte på sjettepladsen. Yussuf Poulsen så hele lørdagens kamp fra Leipzigs bænk.

Mens Poulsen altså ikke kom på banen, så gjorde et par andre danske angribere sig bemærket lørdag.

Mod mestrene fra Bayern München reducerede Jonas Wind kort før pausen til 1-2. Wind modtog bolden i feltet, og vippede den fikst en smule op i luften, hvorefter den tidligere FC København-profil flugtede den i nettet.

Kampen endte 2-2. Bayern München havde på forhånd sikret sig sit tiende mesterskab i træk.

Marcus Ingvartsen var også i hopla for Bo Svenssons Mainz. Ingvartsen scorede to mål mod Eintracht Frankfurt, der var uden Jesper Lindstrøm. Først gjorde Ingvartsen det til 1-0, inden han i anden halvleg udlignede til slutresultatet 2-2.

Hverken Mainz eller Frankfurt havde med placeringer midt i tabellen noget på spil i sidste runde.

Det var der til gengæld et par hold i bunden af tabellen, der havde. På 16.-pladsen havde Stuttgart en spinkel mulighed for undgå at skulle ud i en playoffkamp mod et hold fra 2. Bundesliga om pladsen i den bedste række.

Det ville kræve en sejr til Stuttgart og et nederlag til Hertha Berlin, som lå på 15.-pladsen.

Stuttgart kom foran mod Köln, men det gjorde Hertha Berlin også i sin kamp mod Dortmund. I anden halvleg blev det dog spændende. Köln fik ganske vist udlignet mod Stuttgart, men med to mål vendte Dortmund kampen mod Hertha på hovedet, så berlinerne var bagud 1-2.

Nu ville et mål af Stuttgart sende holdet i sikkerhed, og det kom minsandten. Japanske Wataru Endo blev den store helt, da han i overtiden gjorde det til 2-1.

Dermed endte Stuttgart altså i sikkerhed, og klubbens fans invaderede efter slutfløjtet banen i ekstatisk jubel.

Hertha Berlin skal nu møde et hold fra 2. Bundesliga i en playoffkamp om pladsen i landets bedste række. Bielefeld og Greuther Fürth rykker direkte ned.

Erling Haaland scorede et af Dortmunds mål mod Hertha på straffespark, og nordmanden, som skifter til Manchester City inden længe, sagde dermed farvel til klubben med manér.

Robert Skov var for første gang siden oktober direkte involveret i et mål for Hoffenheim, da han blev noteret for en assist på sit holds mål til 1-0 i kampen mod Borussia Mönchengladbach, som dog endte med et nederlag på hele 1-5 til Hoffenheim.