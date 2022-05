Dansker i hovedrolle: Bournemouth rykker op

Den danske landsholdsspiller Philip Billing kan glæde sig over at skulle spille i Premier League efter sommerferien.

Tirsdag aften havde den danske midtbanespiller en afgørende andel i, at oprykningen blev sikret i næstsidste spillerunde af The Championship med en 1-0-sejr hjemme over Nottingham Forest.

I det 83. minut lavede Billing en maskeret aflevering på et frispark, og så kunne waliseren Kieffer Moore banke bolden fladt i mål.

Det udløste vilde jubelscener på Vitality Stadium, og ved slutfløjt steg engagementet yderligere, da tusindvis af tilskuere løb på banen.

Bournemouth vender dermed tilbage til Englands bedste række, som klubben rykkede ud af i sommeren 2020 efter fem sæsoner på fodboldens første klasse.

Også Emiliano Marcondes er på kontrakt i den kommende Premier League-klub, men han var ikke at finde i kamptruppen til topkampen.

Det var til gengæld en anden dansker på det gæstende hold. Philip Zinckernagel fik således de første 85 minutter på banen, og offensivspilleren gjorde en god figur med flere dribleture og afslutninger.

Det hjalp dog ikke Nottingham Forest, der med en sejr kunne have overhalet Bournemouth og snuppet andenpladsen inden sidste spillerunde.

Nu kan den tidligere europæiske mesterklub i stedet forberede sig på at skulle playoffkampe om at rykke op i Premier League. Det er uvist, hvem Nottingham skal møde.

Med oprykningen til Premier League kom der to gode Bournemouth-nyheder samme dag. Tidligere tirsdag annoncerede kantspilleren David Brooks, at han er kræftfri lidt over et halvt år efter at have fået konstateret den livstruende sygdom.

Som følge heraf rejste alle tilskuere sig op og klappede i kampens syvende minut, Brooks' rygnummer.

Forud for Billings assist sent i kampen havde danskeren en anden god mulighed for at få en helterolle i kampen. Den løb dog ud i sandet, da han efter at have slidt sig fri i feltet fik opsnappet sin sløje tværpasning af gæsternes målmand.

Vestjyden ærgrede sig også tydeligt over udbyttet af den situation, men fik altså sin revanche senere i kampen.