Danskerne vil ud af FIFA

Danskerne er skeptiske over for Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) med præsident Gianni Infantino i spidsen.

Det viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Et flertal blandt danskerne mener ikke, at FIFA er god nok til at udvikle fodboldspillet. De mener heller ikke, at FIFA bidrager, når det kommer til at udbrede menneskerettigheder.

Faktisk er danskernes lede ved FIFA under det igangværende VM i Qatar så stor, at et flertal gerne ser, at Dansk Boldspil-Union (DBU) opsiger medlemskabet og melder sig ud af verdensforbundet.

På trods af at DBU’s formand ikke vil afvise, at Danmark melder sig ud af FIFA, så er det ifølge Ekstra Bladets sportskommentator et helt urealistisk scenarie Ekstra Bladets Jan Jensen fortæller her om et eventuelt brud med FIFA

Selv om dansk fodbold risikerer at blive udelukket fra al international fodbold, så svarer 11,6 procent 'ja' til, at DBU bør melde sig ud af FIFA. Yderligere 10,3 procent svarer 'ja' til en udtrædelse, hvis flere lande er med på ideen.

Og kan man samle alle medlemslande i Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og træffe en fælles beslutning om at træde ud af FIFA, så er yderligere 36,3 procent med på det.

Det vil sige, at 58,2 procent af befolkningen i den ene eller anden form mener, at DBU skal udtræde af FIFA.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den danske relation til FIFA led et knæk under slutrunden. Foto: Lars Poulsen

19,2 procent mener, at DBU bør forblive i FIFA, mens 22,6 procent har svaret 'ved ikke' eller 'ingen holdning'.

En lille tredjedel af befolkningen mener, at DBU bør tage initiativ til at lave en konkurrent til FIFA i international fodbold.

Når det kommer til udviklingen af fodbolden, så svarer 53 procent af de adspurgte 'nej' til, at FIFA overordnet gør et godt stykke arbejde.

Et mindretal på 13,7 procent svarer 'ja', mens 33,2 procent siger 'ved ikke' eller 'ingen holdning'.

70,7 procent af den danske befolkning svarer 'ja' til, at FIFA har et ansvar for at udbrede menneskerettigheder, sikre inklusion af minoriteter og modarbejde racisme. Kun 8,2 procent mener, at FIFA rent faktisk gør det.

Til marts stiller FIFA-præsident Gianni Infantino op til genvalg til en ny fireårig periode, og det sker uden modkandidater.

DBU har allerede tilkendegivet, at man ikke støtter Infantino. Schweizeren har dog allerede sikret sig opbakning fra mere end 200 af FIFA's 211 medlemslande og kan vide sig sikker på genvalg.

Fristen for at opstille en modkandidat til Infantino udløb i november, og 62,8 procent af befolkningen svarer 'ja' til, at DBU burde have sikret, at der var en modkandidat. 6,8 procent svarer 'nej', mens 30,5 procent siger 'ved ikke' eller 'ingen holdning'.

DBU-formand Jesper Møller er blevet forelagt meningsmålingen og er kommet med en skriftlig reaktion.

Heri fortæller formanden, at DBU er uenig i FIFA's placering af VM i Qatar og FIFA's håndtering af enkeltsager såsom 'One Love'-anførerbindet, hvor Danmark blev truet med en sportslig sanktion, hvis anføreren bar bindet.

- Vi deler danskernes skepsis ove rfor FIFA. Det gav vi også udtryk for på et pressemøde i Qatar og til møder med de relevante FIFA-ledere.

- Dog må vi også anerkende, at FIFA på en række områder er med til at udvikle eksempelvis kvindefodbold med forhøjede præmiepenge til kvinde-VM og en række projekter, der styrker udbredelsen af kvindefodbold i hele verden, skriver Jesper Møller.

Overordnet mener DBU-formanden, at spørgsmålet om FIFA er for komplekst til en meningsmåling uden yderligere information.

- Vi mener ikke, at det giver mening at forsimple spørgsmålet om FIFA til en meningsmåling, hvor der mangler fakta om FIFA's konkrete arbejde for udvikling af fodbold samt konsekvenserne af udmeldelse, skriver Jesper Møller.

Voxmeter-undersøgelsen er foretaget fra onsdag til fredag i sidste uge. 1060 danskere har deltaget i målingen, der ifølge Voxmeter er repræsentativ for hele den danske befolkning på 18 år og derover.