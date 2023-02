DBU afviser: - En misforståelse

Norges fodboldpræsident, Lise Klaveness, vil gerne tale med formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, men det kan ikke lade sig gøre.

Det fortæller Lise Klaveness, der til april stiller op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) bestemmende organ, eksekutivkomitéen.

Ved den lejlighed er Jesper Møllers plads i komitéen en af de ni, der er på valg. Derfor vil Lise Klaveness gerne diskutere situationen med sin danske kollega.

DBU slår over for Ritzau fast, at der må være tale om en misforståelse, men Lise Klaveness opfatter det altså som en umulighed at få fat i Jesper Møller i øjeblikket. Det fortæller hun til det norske nyhedsbureau NTB.

- Jeg ville ønske, at vi kunne snakke sammen, for jeg ved ikke, om han stiller op til genvalg. Og det havde været nyttigt at vide, før jeg selv stillede op.

- Det havde været fint at få en samtale og høre, hvad han tænker. Men det er ikke lykkedes, og jeg ved ikke hvorfor, siger Klaveness til NTB.

Lise Klaveness mødte torsdag den norske presse på Ullevaal stadion i Oslo. Foto: Erik Flaaris Johansen/Ritzau Scanpix

Lise Klaveness erklærede i januar sin hensigt om at stille op til valget. Siden har hun ikke kunnet få kontakt til Jesper Møller, der blev valgt ind i Uefas eksekutivkomité i 2019.

Hun ønsker dog ikke at uddybe, hvad hun tænker om, at Jesper Møller ikke lader høre fra sig.

- Jeg har ikke nogen offentlige tanker om det. Det er en kollega i Norden, og vi har et godt samarbejde i Norden.

- Det er ikke et personligt forhold, for jeg blev først valgt i marts. Men det er et vældig godt professionelt forhold, siger Klaveness.

Jakob Høyer, der er kommunikationschef i DBU, kan ikke genkende det billede, som Lise Klaveness tegner om, at Jesper Møller ikke er til at få fat i.

- Det må bero på en misforståelse. DBU har så sent som i dag forsøgt at få fat i Lise Klaveness, men hun var optaget – vist nok af at tale med den norske presse.

- Vi har generelt et rigtig godt samarbejde med det norske forbund, siger Høyer til Ritzau.

I eksekutivkomitéen er der en reserveret plads til en kvinde, men den plads vil Lise Klaveness ikke have. Hun vil konkurrere med de 19 mænd, der hidtil har siddet i komitéen.

- Jeg er præsident på linje med de andre, siger Klaveness, som håber at skabe debat om, at Uefa-toppen er mandsdomineret.

- Det er der sædvanligvis ikke meget af i Uefa. Det er en lidt lukket kultur, siger hun.

Lise Klaveness blev valgt som præsident for Norges Fodboldforbund sidste år. Hun har siden været en flittig kritiker af blandt andet toppen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Hun var en af de mest kritiske røster i fodboldverden i diskussionen om afholdelsen af herrernes VM i Qatar. Hun holdt en dundertale ved Fifas kongres i Qatars hovedstad, Doha, sidste år.

Uefas eksekutivkomité har lige nu to skandinaviske medlemmer. Svenske Karl-Erik Nilsson er vicepræsident. Han er ikke på valg i denne omgang. Jesper Møller er almindeligt medlem.

Uefa-toppen samles til kongres i Lissabon 5. april.