DBU-boss: - Et tal, der er taget ud af luften

440 millioner dollars, eller tre milliarder kroner.

Så mange penge lyder et nyt forslag om en kompensationsordning på til døde migrantarbejderes efterladte, og de mange der mangler at få løn.

Indtil for nyligt har DBU ikke villet forholde sig til kompensationsfonden på grund af manglende information om forslaget.

Nu tager DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, bladet fra munden på et digitalt pressemøde tirsdag, og ifølge ham er forslaget alt for ukonkret.

- Det er svært at læse ud fra forslaget, der er stillet, om den fond er det rette instrument, indleder han.

- Der er stillet et forslag om 440 millioner dollars. Det kan i mine øjne være for lidt, det kan være for meget. Jeg aner det ikke, for jeg kan slet ikke se, hvad rækkevidden er. Hvem skal omfattes af det?

- Jeg synes de her 440 millioner dollars er et tal, der er taget ud af luften. Man aner ikke, hvor mange mennesker det drejer sig om. Hvor store erstatningskrav, de kan rejse. Man ved ikke hvilket grundlag. Man ved ikke, hvem persongruppen er, siger han.

Forpligtelse

Ifølge Annette Stubkjær, der er politisk rådgiver i Amnesty International, har de ikke alle svarene på, hvordan kompensationen helt præcis skal se ud. Men det er heller ikke idéen, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Den er ikke udviklet 100 procent endnu, for idéen med den er, at den skal udvikles af FIFA sammen med fagforeninger, migrantarbejdere og Qatar, siger hun.

- De (DBU, red.) skal forpligte sig til at skubbe på over for FIFA, så der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der kan udforme en kompensationsmekanisme, der kan leve op til alle menneskerettighedsstandarder.

Og selvom DBU kritiserer forslaget, der er blevet lagt på bordet, går de helt ind for, at der skal ske en kompensation, hvis den er berettiget.

- Det vigtige fra vores side har været, at vi går ind for erstatning, hvis man er erstatningsberettiget, siger Jakob Jensen.

