DBU forlænger med kvindelandstræner Lars Søndergaard

Dansk Boldspil-Union (DBU) og kvindelandstræner Lars Søndergaard er blevet enige om at forlænge samarbejdet.

Søndergaards kontrakt stod til at udløbe næste sommer, men mandag skriver DBU i en pressemeddelelse, at landstrænerens kontrakt er blevet forlænget til og med sommeren 2023, hvor der afholdes VM.

- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville forlænge. Det er en stor ære at være træner for landsholdet, og jeg er rigtig glad for mit samarbejde med staben og spillerne. Der er en fantastisk dedikation, glæde og entusiasme på holdet, siger Lars Søndergaard i pressemeddelelsen.

Den 61-årige landstræner blev ansat i december 2017 og stod for første gang i spidsen for kvindelandsholdet i januar 2018.

For tiden forsøger Pernille Harder og co. at kvalificere sig til det kommende EM. Det er indtil videre gået godt. De syv første kvalifikationskampe er endt med syv sejre.

- Forholdene omkring holdet er blevet markant forbedret på det seneste, og der blæser mere positive vinde hen over kvindefodbolden i ind- og udland end nogensinde.

- Vi er i gang med en rigtig spændende rejse på kvindelandsholdet, og jeg håber, at vi kan fortsætte det stærke arbejde og komme til slutrunder. Det er vores mål, siger Lars Søndergaard.

Landsholdsanfører Pernille Harder er glad for, at Søndergaard bliver et par år mere på posten.

- Vi er i truppen rigtig glade for samarbejdet med Lars. Vi har under Lars og staben gennemgået en rigtig fin udvikling som hold både på og uden for banen.

- Vi glæder os til i fællesskab at fortsætte det stærke samarbejde og blive endnu bedre, så vi kan opnå vores store ambitioner om at komme til slutrunder og spille med mod de bedste, siger Harder.

Det danske kvindelandshold skal i aktion onsdag mod Israel i EM-kvalifikationen. Kampen spilles på Viborg Stadion.