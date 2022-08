Delaney åbner La Liga med nederlag

Det gik næppe som planlagt for Thomas Delaney og danskerens holdkammerater i Sevilla, da de fredag åbnede La Liga på udebane mod Osasuna.

Delaney og co. tabte således 1-2 efter et straffesparksmål af Osasunas Aimar Oroz med lidt over et kvarter tilbage af den ordinære spilletid.

Kort efter blev Thomas Delaney skiftet ud til fordel for Ivan Rakitic i et forsøg på at ryste posen af Sevilla-træner Julen Lopetegui.

Men det hjalp altså ikke. Osasuna holdt fast i føringen, og fik en fornem start på sæsonen.

Sevilla blev nummer fire i La Liga i sidste sæson, mens Osasuna endte på tiendepladsen, men det var altså ikke til at se i fredagens opgør.

Lørdag spilles der tre La Liga-kampe. FC Barcelona skal blandt andre i aktion. Her kan Andreas Christensen få debut.

Fredag fik Barcelona således formelt registreret danskeren samt flere andre nyankomne spillere, så de har lov til rent faktisk at spille i den spanske liga.

