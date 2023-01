Delte Andrew Tate-videoer: Nu er han fyret

Internetpersonligheden og hans bror Tristan er mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet

Adskillige advarsler var ikke nok til at holde den 24-årige Abbas Mohamad fra at dele videoer fra den kontroversielle internetperson Andrew Tate.

Til sidst måtte hans klub, svenske Gais, tage den yderste konsekvens og fyre spilleren, der ikke ville adlyde klubbens retningslinjer.

Det skriver Aftonbladet.

Fyringen kommer kun en måned efter, at klubben skrev kontrakt med spilleren.

Adskillige advarsler

Gais, der holder til i Göteborg, havde udsendt en offentlig advarsel til spilleren på deres Twitter-profil nytårsaften.

'I går blev vi opmærksomme på, at en af vores spillere via sociale medier udtrykte støtte til en person, der for nylig blev mistænkt for voldtægt. Det er i strid med GAIS' værdigrundlag,' skrev de blandt andet.

Desuden meddelte klubben, at de har gjort dette klart for spilleren, og at de ville følge udviklingen.

På trods af advarslen fortsatte Abbas med at dele videoer og give udtryk for, at han støttede Andrew Tate, og derfor endte det med, at han måtte forlade klubben få dage efter advarslen.

Andrew Tate er et af de mest googlede navne i 2022, og hans videoer er blevet set flere millioner gange på YouTube. Foto: Privatfoto

Anklaget for voldtægt

Den tidligere kickbokser og nuværende internetpersonlighed Andrew Tate er de seneste par år blevet kendt for at dele videoer, hvor han giver udtryk for et negativt syn på kvinder, og han har da også omtalt sig selv som 'sexist' og 'misogynist'.

Mellem jul og nytår blev han anholdt i Rumænien efter alvorlige anklager. Han er sammen med sin bror mistænkt for menneskesmugling, organiseret kriminalitet og voldtægt.